Milei llegó a Perú para la asunción de Fujimori y juega con la idea de impulsar un bloque regional de derecha

El presidente Javier Milei llegó durante la madrugada de este martes 28 de julio a Lima para participar de la asunción de Keiko Fujimori. Viajó acompañado por el canciller Pablo Quirno y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El Gobierno considera que la ceremonia puede servir como punto de partida para acercar a las administraciones de derecha que ganaron terreno en la región.

La agenda oficial comenzará a las 11 con una reunión bilateral entre Milei y Fujimori. El traspaso presidencial incluirá un Te Deum y continuará a las 12.45, hora local, en el Congreso peruano, donde la líder de Fuerza Popular jurará como la primera mujer presidenta del país. Por la tarde, a las 16, el mandatario argentino recibirá un doctorado honoris causa de la Universidad de San Martín de Porres y pronunciará un discurso.

Keiko Fujimori, flamante presidenta de Perú

A la ceremonia también asistirán los presidentes José Antonio Kast, de Chile; Santiago Peña, de Paraguay; José Raúl Mulino, de Panamá; Nasry Asfura, de Honduras; Daniel Noboa, de Ecuador; y Luis Abinader, de República Dominicana. En Balcarce 50 analizan la posibilidad de que la jornada deje una fotografía conjunta de los mandatarios. El oficialismo pretende mostrar esa coincidencia como una señal del cambio político que observa en América Latina.

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La Casa Rosada busca una nueva articulación regional

Los triunfos de Fujimori en Perú y de Abelardo de la Espriella en Colombia entusiasmaron a funcionarios cercanos a Milei. En el Gobierno creen que esas victorias pueden favorecer la creación de un espacio de coordinación entre presidentes de derecha. Algunos mencionan como referencia al Grupo de Lima, aunque todavía no existe una convocatoria formal ni una estructura acordada.

Lula rompió el silencio tras las críticas de Milei y lo ninguneó: “¿Quién es ese tipo?”

"El Presidente podría transformarse en el líder del proceso en América Latina, al estilo del Grupo de Lima. No solo se están eligiendo gobiernos alineados, todos mantienen vínculos estrechos con la Argentina", sostuvo ante Infobae una fuente con acceso al despacho presidencial. La idea, por ahora, se encuentra en una etapa inicial y depende de los acuerdos que puedan alcanzar los distintos gobiernos.

Milei mostró su claro apoyo para Flavio Bolsonaro en la carrera presidencial contra Lula da Silva

Milei dejó en claro su interés por ese escenario durante su reciente visita a Brasil. Allí respaldó públicamente al senador Flavio Bolsonaro, principal competidor de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales del 4 de octubre. "Vinimos a acompañar la ola azul, que sea el momento y terminemos de pintar el mapa como corresponde de una vez", le dijo al hijo mayor de Jair Bolsonaro.

El apoyo significó un cambio respecto de otros procesos electorales de la región, en los que el Presidente había esperado hasta la difusión de los resultados para pronunciarse. En esta ocasión decidió involucrarse antes de los comicios y expresar abiertamente su preferencia por el candidato opositor. La Casa Rosada aspira a que una eventual victoria de Flavio Bolsonaro amplíe el grupo de gobiernos cercanos a Milei.

La pelea con Lula rodea la visita

El viaje a Perú se produce después de una nueva escalada entre Milei y Lula. Durante su exposición en la Convención Nacional del Partido Liberal, el mandatario argentino llamó al presidente brasileño "ladrón", "basura socialista" y "presidiario". También calificó como "basura calva" al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, luego de que le impidiera visitar a Jair Bolsonaro en su domicilio.

Lula ordenó al canciller Mauro Vieira que llamara a consultas al embajador brasileño en Buenos Aires, Julio Bitelli. La Cancillería de Brasil convocó además al representante argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, para pedir explicaciones por las declaraciones. En el Gobierno admiten que existe un "enorme malestar", aunque descartan por ahora que el conflicto tenga consecuencias sobre el intercambio comercial.

La Casa Rosada tampoco analiza ofrecer disculpas. El ministro de Hacienda brasileño, Dario Durigan, respondió a Milei al llamarlo "payaso" y sostuvo que la economía argentina presenta una situación más grave que la brasileña. El funcionario mencionó las diferencias en riesgo país, deuda pública e inflación.

Javier Milei despegó hacia Perú para asistir a la asunción de Keiko Fujimori y a recibir un Doctor Honoris Causa

En el entorno presidencial todavía recuerdan el respaldo que Lula brindó a Sergio Massa durante el balotaje argentino de 2023. El enfrentamiento se profundizó con el apoyo de Milei a Flavio Bolsonaro y con los últimos cruces verbales entre funcionarios de ambos países. El próximo movimiento regional del Presidente será el 7 de agosto, cuando tiene previsto viajar a Colombia para la asunción de De la Espriella.