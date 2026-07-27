Lula rompió el silencio tras las críticas de Milei y lo ninguneó: “¿Quién es ese tipo?”

La crisis diplomática entre la Argentina y Brasil sumó este lunes un nuevo capítulo. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, respondió por primera vez a las críticas que le lanzó Javier Milei durante el fin de semana y lo hizo con una frase cargada de ironía: “¿Quién es ese tipo?”.

La declaración ocurrió cuando periodistas brasileños le consultaron por los cuestionamientos del mandatario argentino. Lula optó por minimizar el episodio y evitó responder con nuevos ataques, una reacción que provocó risas entre los presentes y marcó su primera referencia pública al conflicto.

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La respuesta del jefe de Estado brasileño llegó horas después de una jornada de alta tensión diplomática, en la que el canciller Mauro Vieira recibió en Brasilia al embajador argentino Guillermo Raimondi para transmitir formalmente el rechazo del Gobierno brasileño a las declaraciones de Milei y solicitar explicaciones.

La reunión diplomática que no logró descomprimir el conflicto

El encuentro entre Vieira y Raimondi se realizó en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, conocido como Itamaraty, y representó el primer contacto formal entre ambos países desde el inicio de la polémica.

Según trascendió, la reunión se extendió durante unos 40 minutos y no dejó avances concretos para resolver el conflicto. Las partes acordaron mantener nuevas conversaciones, aunque por el momento no hubo señales de un acercamiento.

Desde Brasil consideran que los dichos de Milei constituyeron una ofensa no solo contra Lula, sino también contra las instituciones del país vecino, luego de que el mandatario argentino cuestionara además al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

Cómo comenzó la nueva crisis entre Milei y Lula

La tensión se profundizó el sábado, cuando Milei viajó a São Paulo para participar de un acto político en respaldo del senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

Durante su discurso, el mandatario argentino calificó a Lula de "presidiario", "ladrón" y "basura", además de advertir sobre el supuesto "riesgo Lula", una expresión con la que buscó trasladar a Brasil el concepto de "riesgo kuka" que utiliza en la política argentina.

En ese mismo acto, Milei llamó a los brasileños a elegir pensando en las próximas generaciones y sostuvo que la decisión que tomen en las urnas tendrá consecuencias para las próximas décadas.

La denuncia de Milei contra el Gobierno brasileño

La polémica continuó el domingo durante la inauguración oficial de la Exposición Rural de Palermo.

Allí, Milei volvió a apuntar contra el Gobierno de Lula y aseguró que Brasil habría financiado una supuesta campaña contra la Argentina en redes sociales.

Milei la sigue con Lula: este domingo acusó a Brasil de "financiar la campaña antiargentina"

"¿Sabe quién puso más plata en esta campaña antiargentina? El Gobierno de Brasil. El 25% de los recursos salió de ahí", afirmó el Presidente, sin presentar pruebas públicas de esa acusación.

Esas declaraciones fueron otro de los motivos que impulsaron la convocatoria del embajador argentino por parte de la Cancillería brasileña.

Brasil endureció su postura

Antes de la respuesta de Lula, el ministro de Hacienda de Brasil, Dario Durigan, ya había elevado el tono del conflicto al calificar a Milei como "un payaso" y sostener que no debía tomarse en serio sus declaraciones.

Por su parte, el canciller Mauro Vieira calificó los dichos del mandatario argentino como "graves e inaceptables" y afirmó que representaban una intromisión en asuntos internos de Brasil, además de una ofensa al presidente, al Poder Judicial y al pueblo brasileño.

Un conflicto que podría continuar en Perú

La tensión bilateral aún no encuentra una salida y podría sumar un nuevo episodio en las próximas horas.

Este martes, tanto Javier Milei como Mauro Vieira viajarán a Lima para participar de la ceremonia de asunción presidencial de Keiko Fujimori. Aunque el canciller brasileño representará oficialmente a su país y Lula no asistirá al acto, el conflicto entre ambos gobiernos continuará siendo uno de los principales focos de atención de la agenda regional.

LB/MSS