Javier Milei despegó hacia Perú para asistir a la asunción de Keiko Fujimori y recibir un Doctor Honoris Causa

El presidente Javier Milei partió este lunes por la noche rumbo a Lima, donde este martes participará de la ceremonia de asunción de Keiko Fujimori como nueva presidenta de Perú. Antes del acto oficial, ambos jefes de Estado mantendrán una reunión bilateral en la sede del Congreso peruano para abordar temas de la relación entre ambos países.

Durante la tarde, Milei recibirá el título de Doctor Honoris Causa otorgado por la Universidad San Martín de Porres, una de las principales instituciones académicas del país. Tras la entrega del reconocimiento, el mandatario argentino ofrecerá unas palabras de agradecimiento ante las autoridades universitarias.

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