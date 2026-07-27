lunes 27 de julio de 2026
POLITICA
Gira presidencial

Javier Milei despegó hacia Perú para asistir a la asunción de Keiko Fujimori y recibir un Doctor Honoris Causa

El Presidente mantendrá una reunión bilateral con la mandataria electa antes de la ceremonia de asunción. Además, será distinguido por la Universidad San Martín de Porres y brindará un discurso.

El 53,8% califica la gestión de Javier Milei como mala o muy mala.
El 53,8% califica la gestión de Javier Milei como mala o muy mala. | reperfilar.
Agregar PERFIL en Google

El presidente Javier Milei partió este lunes por la noche rumbo a Lima, donde este martes participará de la ceremonia de asunción de Keiko Fujimori como nueva presidenta de Perú. Antes del acto oficial, ambos jefes de Estado mantendrán una reunión bilateral en la sede del Congreso peruano para abordar temas de la relación entre ambos países.

Durante la tarde, Milei recibirá el título de Doctor Honoris Causa otorgado por la Universidad San Martín de Porres, una de las principales instituciones académicas del país. Tras la entrega del reconocimiento, el mandatario argentino ofrecerá unas palabras de agradecimiento ante las autoridades universitarias.

Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite

Noticia en desarrollo...

También te puede interesar
En esta Nota