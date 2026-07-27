Cachanosky: "Milei no tenés mucho para mostrar como campeón de la libertad"

El economista Roberto Cachanosky criticó al presidente Javier Milei al afimar que “no tiene mucho para mostrar como campeón de la libertad”.

Qué pasará con el dólar tras el pronóstico de Ravier sobre "la posibilidad" de que llegue a $1.800

“No tenés mucho para mostrar como campeón de la libertad”

“Milei dijo en Brasil que hay que parar la basura socialista, el problema es que el Índice de Libertad Económica de la Heritage Foundation nos coloca como un país mayormente no libre”, agregó el analista.

“Así que Javier Milei no tenés mucho para mostrar como campeón de la libertad”, remarcó Cachanosky.

Julio Bárbaro: "Los brotes verdes son en la casa de Caputo y Sturzenegger que brota lo que se roban"

Qué lugar ocupa Argentina en el ranking de la libertad económica

“Es más, en el ranking de libertad económica estamos por debajo de Tanzania, Tonga, Camboya, El Salvador y sigue el listado. Estamos en el puesto 106”, aseveró.

“En vez de hablar de Brasil, ¿por qué no quitas el cepo para las empresas, dejas de intervenir en el mercado de cambios, bajas los impuestos, dejás de manipular los encajes bancarios, por citar algunos ejemplos?”, cuestionó.

También se refirió a los insultos de Milei a Lula durante un acto político realizado el sábado pasado en San Pablo. “Cuando recurrís al insulto para recibir aplausos, es porque no tenés argumentos para defender tus ideas”.

“Luego del violento discurso de Milei contra Lula: ¿Cómo queda la relación con Brasil si Bolsonaro pierde?”, se preguntó Cachanosky.