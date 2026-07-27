Motosierra: el Gobierno achicó la estructura de la Comisión Nacional de Energía Atómica

El Gobierno nacional achicó la estructura de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) al aprobar un nuevo diagrama organizativo, mediante el Decreto 655/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial.

La medida busca "optimizar" el funcionamiento del organismo descentralizado, que actúa bajo la órbita de la Secretaría de Asuntos Nucleares del Ministerio de Economía, y “reducir el sobredimensionamiento de su estructura funcional”, según publica NA.

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Motosierra en la CNEA

La estructura anterior de la CNEA contaba con un total de 645 unidades organizativas, que incluían desde 2 autoridades políticas y 11 gerencias de área hasta 240 departamentos y 283 divisiones. Con la reestructuración el máximo de unidades pasa a ser de 272, lo que implica un recorte cercano al 58%.

El diagnóstico oficial indicó que era necesario iniciar un proceso para adecuar las competencias y agilizar la gestión de la Comisión. Por este motivo, el decreto deroga la estructura anterior establecida en 2006 y 2023 para dar paso a una nueva configuración de primer nivel operativo.

El achique estructural se da tras los 100 despidos que afectaron al organismo a principios de mes. En aquel entonces, el vocero presidencial Adrián Ravier había confirmado que la estructura de la CNEA se reducía un 57,83%, al pasar de 645 a 272 cargos.

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La nueva estructura de primer nivel

El decreto establece un organigrama simplificado que reporta a la Presidencia y Vicepresidencia del organismo. Las unidades de conducción y apoyo de mayor jerarquía son Unidad de Auditoría Interna, Gerencia de Asuntos Jurídicos y Gerencia de Coordinación General.

Con la reorganización, las Gerencias de Área pasan a ser 7, bajo las siguientes denominaciones y funciones:

Energía Nuclear: se enfoca en la investigación y desarrollo para reactores y centrales nucleares, abarcando todo el ciclo del combustible nuclear.



Investigación y Desarrollo de Grandes Proyectos: conduce iniciativas de alta complejidad, incluyendo la Central Argentina de Elementos Modulares (CAREM).



Aplicaciones Nucleares a la Salud: dirige el Plan Nacional de Medicina Nuclear “NUCLEOVIDA” y la investigación en radiofarmacia y radioterapia.



Producción de Radioisótopos y Aplicaciones de la Radiación: se enfoca en la operación del reactor de investigación RA-3 y la provisión de insumos para la industria y la medicina.



Seguridad Nuclear y Ambiente: supervisa la protección radiológica, la gestión de residuos radiactivos y el cumplimiento de salvaguardias internacionales.



Articulación Institucional: gestiona la comunicación, los convenios con universidades y los Institutos Académicos dependientes de la CNEA.



Administración y Gestión: coordina los recursos humanos, económicos, la ciberseguridad y la vinculación tecnológica.

La normativa otorga un plazo de 60 días para que las autoridades de la CNEA eleven un nuevo proyecto de estructura de nivel inferior (departamentos y divisiones) para completar la reorganización. Los gastos derivados de estos cambios serán atendidos con los créditos presupuestarios ya asignados a la entidad.

La nueva estructura para los niveles de menor jerarquía no debe exceder los siguientes topes máximos:

Gerencias de segundo nivel operativo: máximo de 32 (antes eran 45)



Subgerencias de segundo nivel operativo: máximo de 48 (hasta ahora eran 49)



Departamentos: máximo de 168 (reducción significativa respecto a los 240 anteriores).



Divisiones: máximo de 7 (reducción drástica frente a las 283 previas).



Otros: 1 Auditoría Interna Adjunta y 4 Supervisiones de Auditoría.



Fuente: NA