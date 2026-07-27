Monotributistas: Misiones extenderá la protección sobre las transferencias a cuentas bancarias de pequeños contribuyentes

El Gobierno de Misiones ampliará desde el próximo 1 de agosto la política de protección de los ingresos de pequeños contribuyentes al extender a las cuentas bancarias el esquema que ya rige para las billeteras virtuales, se informó oficialmente.

La medida fue instruida por el gobernador Hugo Passalacqua al Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos con el objetivo de evitar descuentos automáticos sobre las transferencias recibidas por monotributistas de hasta la categoría D.

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La medida de Passalacqua

“En estos tiempos, miles de misioneros utilizan las billeteras virtuales para sus gastos y su vida cotidiana. Tenían un impedimento, una dificultad: quien recibía una transferencia tenía un descuento por anticipo de Ingresos Brutos, y eso era molesto. Por eso instruí, mediante un decreto del Poder Ejecutivo, al ministro de Hacienda para que, a partir del 1.º de agosto, no haya ningún tipo de descuento para quienes reciban transferencias de hasta $2.184.404 por mes”, explicó el mandatario

“Trabajamos todos los días para hacerla un poco más fácil”, agregó Passalacqua.

La decisión alcanza a quienes perciban transferencias de hasta $2.184.404 mensuales, en las mismas condiciones que el beneficio vigente para las billeteras virtuales. Así la Provincia busca que emprendedores, trabajadores independientes y pequeñas unidades productivas puedan disponer íntegramente de sus recursos para sostener su actividad económica.

Al anunciar la medida, el gobernador señaló que las transferencias bancarias, al igual que las realizadas mediante billeteras virtuales, se consolidaron como una herramienta cotidiana para trabajar, emprender, administrar los gastos familiares o recibir ayuda de otras personas. En ese sentido, sostuvo que preservar esos ingresos significa proteger la estabilidad financiera de los misioneros.

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Cuentas bancarias y billeteras virtuales

Por ese motivo, Passalacqua instruyó al Ministerio de Hacienda para impulsar los mecanismos necesarios que permitan evitar descuentos automáticos en las cuentas bancarias de los pequeños contribuyentes, replicando el régimen ya implementado sobre las billeteras virtuales.

La iniciativa permitirá que los monotributistas de menores categorías dispongan de la totalidad de los fondos recibidos mediante transferencias, evitando retenciones previas sobre pequeños montos y generando mejores condiciones para el consumo, la inversión y el desarrollo de sus emprendimientos.

La medida forma parte de una estrategia provincial orientada a acompañar el crecimiento de emprendedores, trabajadores independientes y pequeñas empresas, fortaleciendo el uso de los medios de pago digitales y defendiendo el poder adquisitivo de quienes desarrollan su actividad en Misiones.

Fuente: Gobierno de Misiones.