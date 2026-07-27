La confianza en el Gobierno de Javier Milei se derrumbó 6,5% en julio

La confianza del gobierno de Javier Milei en julio cayó 6,5% con respecto a junio y 21,0% en comparación con el mismo mes del año pasado, de acuerdo con el índice que elabora la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT).

“El ICG durante la presidencia de Milei se ha mantenido en niveles relativamente altos, comparables con los valores de Mauricio Macri, y algo por debajo de los de Néstor Kirchner (los dos presidentes con mayor ICG promedio durante sus mandatos), en sus primeros dos años y medio de gobierno”, señala el informe de la UTDT.

Las tasas de variación mensual del Índice de Confianza en el Gobierno durante 2026 fueron: enero (-2,8%), febrero (-0,6%), marzo (-3,5%), abril (-12,1%), mayo (-1,6%), junio (+3,9%) y julio (-6,5%). La contracción acumulada desde el fin del año pasado es de 21,5%.

Las inconsistencias del plan económico de Milei que pueden quebrar la estabilización

En la comparación con el mes 31 de gestiones anteriores el nivel del ICG de 1,94 puntos de la administración Milei es inferior al que obtuvo el gobierno de Mauricio Macri en el mismo momento de su mandato (-3,9%) y al registrado en la presidencia de Néstor Kirchner (-14,4%). Por otro lado se ubica por encima de los mandatos de Cristina Kirchner II (1,87; +3,4%), Cristina Kirchner I (1,69; +14,8%) y Alberto Fernández (1,12; +73,3%).

Los componentes de la confianza en rojo

En julio, cuatro de los cinco componentes del ICG disminuyen respecto de junio: Capacidad (-7,3%), Eficiencia (-15,4%), Evaluación general del gobierno (-2,5%) y Preocupación por el interés general (-6,9%). El único componente que se mantuvo prácticamente igual fue Honestidad (-0,4%).

El promedio del ICG durante la gestión Milei desciende a 2,37 puntos, su registro más bajo. Como referencia, los promedios de los dos presidentes anteriores, Macri y Fernández, en el mismo tramo de sus gestiones fueron de 2,51 y 1,91, respectivamente.

Según el reporte, “los mayores descensos del mes se concentraron en los hombres, el segmento de entre 18 y 29 años, los habitantes del GBA, quienes poseen instrucción primaria y quienes fueron víctimas de delito en los últimos 12 meses. Cabe mencionar que varias de estas categorías habían concentrado los mayores aumentos en junio”.

LM