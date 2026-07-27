Crisis yerbatera: "Es la tercera campaña desastrosa con precios por debajo de los costos"

En diálogo con Canal E, el productor yerbatero Sergio Delapierre afirmó que la actividad atraviesa uno de los momentos más complejos de los últimos años y aseguró que el sector acumula “su tercera campaña desastrosa con precios por debajo de los costos”. En ese contexto, explicó que presentó un proyecto en la Cámara de Representantes de Misiones para impulsar medidas que permitan aliviar la situación de los productores.

Según detalló, uno de los principales problemas es el incremento de la oferta de yerba mate generado por nuevas plantaciones. “Han implantado 50.000 hectáreas de yerba en la provincia de Misiones y en Corrientes”, sostuvo, y remarcó que esa mayor producción ejerce presión sobre los precios desde hace al menos dos años.

La crisis de los productores yerbateros y las distorsiones del mercado

Delapierre consideró que, incluso antes de la desregulación impulsada por el Gobierno nacional, el mercado ya presentaba distorsiones. “Siempre se crearon mecanismos mentirosos donde el productor facturaba el precio que fijaba la ley, pero la industria le pagaba un precio por debajo y nadie podía hacer nada”, afirmó. En esa línea, señaló que “la ley de oferta y la demanda siempre fue la que impulsó mejores o peores precios”.

Propuestas para sostener la producción y evitar la venta de tierras

El productor también cuestionó la falta de tratamiento legislativo de iniciativas destinadas a asistir al sector. “Hace dos años que distintos productores y dirigentes presentaron propuestas a la Cámara de Representantes de Misiones y nunca se los trata esos temas”, expresó. A su juicio, “los diputados no están interesados en buscar una solución a los yerbateros” porque “no tienen instrucciones del Poder Político que maneja sus voluntades”.

Entre las medidas propuestas, planteó reducir el costo del gasoil, otorgar descuentos en Ingresos Brutos y en la energía eléctrica para mejorar la rentabilidad de los pequeños productores. Advirtió que, sin incentivos, muchos podrían desprenderse de sus explotaciones. “Va a pasar para vender sus chacras”, alertó.

Además, manifestó su preocupación por la posibilidad de flexibilizar las restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros. “No podemos volver a caer en ese error”, señaló al recordar antecedentes ocurridos durante la década de 1990.

Como alternativa, propuso permitir el arrendamiento de tierras rurales. “Que se les permita arrendar tierras”, planteó, al considerar que esa opción permitiría generar ingresos para los productores sin perder la propiedad de sus campos. “El propietario sigue siendo propietario, obtiene una renta anual o mensual y cuando haya una mejor oportunidad, seguirá con el cultivo de la yerba mate”, concluyó.