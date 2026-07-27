Miguel Ponce cuestionó la política exterior de Milei: "Es una irresponsabilidad atacar los intereses nacionales"

En diálogo con Canal E, Miguel Ponce analizó el escenario económico y político de la Argentina y advirtió sobre los riesgos que, a su entender, enfrenta el país tanto en el plano interno como en el internacional. El especialista cuestionó la política exterior del Gobierno y alertó por el impacto que podrían tener las tensiones con Brasil y el complejo contexto geopolítico global.

Además, el analista sostuvo que los indicadores económicos recientes reflejan un escenario de creciente preocupación y definió los últimos acontecimientos como "la peor semana del gobierno". En ese marco, vinculó la evolución de la confianza del consumidor, la volatilidad cambiaria y la relación con los principales socios comerciales con el desempeño de la administración de Javier Milei.

Críticas a la política económica y al vínculo con Brasil

Uno de los principales indicadores que mencionó Ponce fue la caída del Índice de Confianza del Consumidor elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella. “No sólo que es la mayor caída desde que empezó el gobierno de Milei, sino que esta es la primera vez que toda la columna social de Argentina, incluida la de los que podríamos denominar círculos rojos, todos dieron en rojo y todos dieron en caída”, remarcó. Según explicó, este indicador es considerado uno de los mejores anticipadores del comportamiento electoral.

El especialista también vinculó la volatilidad cambiaria con declaraciones oficiales y afirmó que “el sincericidio del vocero manda el dólar a 1.800, con lo cual empezaron a desarmarse todos los que estaban jugando al carry trade y empezaron las presiones sobre el dólar”.

En materia de política exterior, recordó el origen del Mercosur y la importancia estratégica de la integración con Brasil para el desarrollo industrial argentino. En ese sentido, cuestionó con dureza los recientes enfrentamientos diplomáticos impulsados por el Gobierno nacional. “Es de una irresponsabilidad atacar los intereses nacionales esto que ha hecho el presidente de la Nación”, expresó. Además, rechazó las acusaciones del mandatario contra Brasil, México y dirigentes demócratas de Estados Unidos, al calificarlas como “una grosería total”.

Alerta por una posible escalada bélica global

Respecto del escenario internacional, Ponce explicó que la baja del precio del petróleo respondió a una reducción temporal de los ataques sobre Irán, aunque advirtió que surgieron nuevos factores de tensión tras un ataque de Ucrania contra buques comerciales iraníes.

Para el especialista, este episodio podría modificar la naturaleza de los conflictos actuales. “Estaríamos pasando a la tercera etapa de los conflictos bélicos”, afirmó. Según detalló, el mundo dejaría atrás las guerras focalizadas para ingresar en una fase de unificación de los enfrentamientos, donde confluirían los conflictos entre Rusia y Ucrania con las tensiones entre Irán, Israel y Estados Unidos.

En ese contexto, Ponce señaló que tanto Ucrania como Israel tienen incentivos políticos para sostener los enfrentamientos y destacó la reacción de China frente a una eventual escalada. “Hay que mirar con mucha atención cómo evoluciona en las próximas horas esta situación”, concluyó, al advertir que una expansión del conflicto pondría en riesgo el abastecimiento energético y el crecimiento de la economía china.