Carolina Mannucci sobre el dólar a $1.800: “Esto podría alterar el pilar fundamental del programa de estabilización”

En diálogo con Canal E, la economista Carolina Mannucci analizó el impacto que tuvieron las recientes declaraciones sobre la posibilidad de un dólar cercano a los $1.800 y advirtió que este tipo de mensajes puede generar incertidumbre en el mercado. Según explicó, la comunicación oficial cumple un rol determinante en la formación de expectativas económicas.

La especialista sostuvo que la estrategia del Gobierno depende, en gran medida, de mantener la confianza sobre el rumbo económico. En ese sentido, afirmó que las declaraciones vinculadas al mercado cambiario pueden tener efectos inmediatos sobre las decisiones de inversión, el financiamiento y la estabilidad financiera.

Riesgos para el mercado y el financiamiento

Mannucci advirtió que las declaraciones sobre un eventual dólar a $1.800 podrían afectar el programa económico. "Esto podría alterar el pilar fundamental del programa de estabilización que pretende hacer el Gobierno respecto a lo que es el anclaje de expectativas", afirmó.

La economista explicó que, en el contexto argentino, la comunicación económica tiene un efecto inmediato sobre las decisiones financieras. "La realidad es que en la economía, la comunicación actúa como una variable financiera directa, y más en nuestra economía", remarcó.

En ese sentido, advirtió que un eventual salto cambiario cercano al 20% podría desalentar la permanencia en activos en pesos y acelerar la búsqueda de cobertura en dólares financieros, además de incrementar la demanda de contratos de dólar futuro.

Mannucci señaló que una mayor dolarización de las carteras podría obligar al Gobierno a intervenir con reservas o modificar su política de tasas de interés. "Va a tener que terminar o quemando reservas para poder mantenerlo dentro de la zona, o tener que empezar con los aumentos de tasa que venía bajando de a poco el Gobierno", sostuvo.

Además, alertó sobre un posible traslado a precios si se produjera un movimiento brusco del tipo de cambio. Aunque reconoció que el consumo continúa debilitado, explicó que la suba de los servicios y la necesidad de reponer mercadería podrían impulsar nuevos incrementos. Según indicó, "un salto puede dar tranquilamente en los precios", debido a que los comerciantes buscarían anticiparse a un escenario de mayor incertidumbre.

También vinculó estas expectativas con las necesidades de financiamiento del Tesoro. A su entender, las recientes declaraciones podrían modificar las exigencias de los inversores en las licitaciones de deuda y favorecer una mayor demanda por instrumentos atados al dólar. "Vamos a ver qué le van a exigir los inversores para aceptar el rollover", planteó.

La importancia de la comunicación económica

Consultada sobre la posibilidad de que las declaraciones hayan formado parte de una estrategia deliberada, la economista se mostró escéptica y consideró que el efecto terminó siendo contraproducente. "Un comentario de este tipo no le ayuda, por lo menos en mi visión", aseguró.

Finalmente, insistió en que la consistencia del mensaje oficial es un factor clave para sostener la estabilidad financiera. "Cuando la política económica fundamental busca evitar corridas a fuerza de intervención o disciplina fiscal, la coordinación discursiva es imprescindible", concluyó, al tiempo que pidió seguir de cerca el resultado de la licitación de deuda para evaluar la reacción del mercado.