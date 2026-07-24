Peronismo bonaerense: se acelera la carrera por la sucesión de Axel Kicillof y comienzan los movimientos rumbo a 2027

Con el calendario electoral en marcha y la imposibilidad constitucional de que Axel Kicillof busque un nuevo mandato como gobernador de la provincia de Buenos Aires, el peronismo comenzó a mover sus fichas para definir quién encabezará la próxima disputa por la Gobernación. Intendentes, ministros y referentes territoriales ya iniciaron recorridas y actos políticos con el objetivo de fortalecer su posicionamiento interno.

Entre los dirigentes que aparecen en la carrera se encuentran Jorge Ferraresi, Mariel Fernández, Julio Alak, Gabriel Katopodis, Leonardo Nardini y el denominado Grupo AFA, integrado por los intendentes Gastón Granados, Federico Achával, Federico Otermín y Nicolás Mantegazza. Mientras tanto, La Cámpora mantiene el hermetismo respecto de su estrategia electoral.

Ferraresi y los intendentes aceleran el armado territorial

Uno de los primeros en salir a recorrer la provincia fue Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda en uso de licencia, quien inició una serie de encuentros en municipios gobernados por fuerzas opositoras. Su primera actividad tuvo lugar en Tres de Febrero, donde respaldó el armado político de la diputada provincial Ana Luz Balor como posible candidata local.

Durante esos encuentros, Ferraresi planteó la necesidad de fortalecer la autonomía financiera de los municipios mediante un incremento de los recursos propios. Como ejemplo, destacó la experiencia de Avellaneda, donde la dependencia de los fondos coparticipables disminuyó significativamente durante su gestión, permitiendo financiar infraestructura y obras públicas.

El dirigente también dejó entrever diferencias dentro del propio peronismo al sostener que las principales preocupaciones de la sociedad pasan por la situación económica, en un mensaje interpretado como una referencia al debate interno sobre las prioridades de la oposición frente al gobierno de Javier Milei.

Actos, recorridas y construcción política hacia 2027

Otra de las dirigentes que comenzó a desplegar su estrategia es la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, quien encabezará un homenaje a Eva Perón y luego ampliará sus recorridas hacia ciudades como Bahía Blanca, Mar del Plata y La Plata, buscando consolidar presencia más allá del conurbano bonaerense.

Por su parte, Julio Alak, intendente de La Plata, también intensificará su agenda política y compartirá un acto con Axel Kicillof durante la conmemoración por un nuevo aniversario del fallecimiento de Evita, una imagen que dentro del peronismo es leída como un gesto de fuerte contenido político.

En paralelo, Gabriel Katopodis continúa fortaleciendo su perfil a partir de la gestión de la obra pública provincial, mientras que Leonardo Nardini aparece como una figura con capacidad de diálogo entre los distintos sectores del peronismo y ya comenzaron a aparecer carteles promocionando su figura en rutas bonaerenses.

Aunque todavía resta un largo camino hacia las elecciones de 2027, la sucesión de Kicillof ya comenzó a ocupar un lugar central en la agenda del oficialismo bonaerense. La estrategia de cada sector pasa por consolidar presencia territorial, ampliar acuerdos internos y posicionarse como una alternativa competitiva para conducir el principal distrito electoral del país.