El dato que preocupa al mercado inmobiliario: los créditos hipotecarios cayeron casi 40%

En diálogo con Canal E, el corredor inmobiliario Alejandro Braña sostuvo que la reducción en el otorgamiento de créditos hipotecarios puso "un freno de mano total" al mercado, aunque las operaciones lograron sostenerse en niveles similares a los del año pasado.

El especialista analizó la situación actual del mercado inmobiliario y explicó que, pese a la desaceleración registrada en el financiamiento, las compraventas continúan mostrando cierta resistencia. Además, se refirió a la evolución del mercado de alquileres y al impacto de los cambios normativos sobre los precios.

La caída del crédito hipotecario frenó la recuperación del mercado

El mercado inmobiliario atraviesa una etapa de desaceleración luego de varios años de crecimiento sostenido. Según explicó Alejandro Braña, los últimos datos reflejan un escenario con señales mixtas: mientras las escrituras mantienen un leve crecimiento, la fuerte reducción en el otorgamiento de créditos hipotecarios se convirtió en el principal obstáculo para la actividad.

El especialista destacó que los datos del Colegio de Escribanos muestran un desempeño moderadamente positivo en las operaciones. "Los números que arrojó el informe dieron un crecimiento interanual con respecto a junio del año pasado del 4%, también un crecimiento mensual con respecto a mayo de este año del 10%", señaló.

Sin embargo, advirtió que el dato más preocupante fue el desplome del financiamiento. "La caída de prácticamente el 40%, 37,2% en la cantidad de créditos hipotecarios otorgados le produjo, le colocó un freno de mano total al mercado", afirmó.

Pese a este escenario, Braña remarcó que las compraventas no retrocedieron en la misma magnitud. "Las operaciones se mantuvieron, lo que sí, con una incidencia del crédito hipotecario que bajó del 20% el año pasado al 13% este año", explicó.

El corredor recordó además que el sector venía de un período excepcional. "Tuvimos 43 meses de crecimiento consecutivo, que va a pasar mucho tiempo hasta que se logre repetir eso", indicó, al precisar que el cambio de tendencia comenzó durante el último bimestre de 2025.

Alquileres con mayor oferta y aumentos por debajo de la inflación

Respecto del mercado locativo, Braña aseguró que la situación es muy diferente a la registrada durante 2023. "Hoy contamos con 17.500 inmuebles en oferta en alquiler de vivienda, un número más que suficiente para la actual demanda", sostuvo.

En cuanto a los precios, explicó que las subas se mantienen contenidas. "Los valores de los alquileres crecen al mismo nivel que la inflación y a veces por debajo", aseguró.

Además, destacó el efecto que tuvo la derogación de la Ley de Alquileres sobre los valores de publicación. "Desde aquel momento hasta hoy los alquileres se ajustaron un 32% por debajo de la inflación en los valores de ofrecimiento", precisó.

Finalmente, aclaró que la situación es diferente para quienes ya tienen contratos vigentes. "Los que firmaron un contrato y se ajustan por un índice van de acuerdo a ese índice, ya sea el IPC del INDEC o el índice de contrato de locación del Banco Central", concluyó.