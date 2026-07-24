Crecen las expectativas por una visita de León XIV a la Argentina, pero aún no hay confirmación oficial

La posibilidad de una visita del papa León XIV a la Argentina continúa generando expectativas tanto en la Iglesia como en el Gobierno nacional. Sin embargo, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Marcelo Colombo, aclaró que todavía no existe una decisión formal del Vaticano, aunque reconoció que hay señales que permiten mantener el optimismo.

El arzobispo explicó que la organización de una eventual gira papal requiere anticipar distintos aspectos logísticos, pero remarcó que la confirmación definitiva depende exclusivamente de la Santa Sede. En ese sentido, sostuvo que existen gestos que alimentan la posibilidad de una llegada de León XIV al país, aunque todavía no hay una fecha oficial.

Argentina, Perú y Uruguay, en la agenda del Vaticano

"Dependemos de la confirmación de la Santa Sede para saber si viene León XIV", explicó Marcelo Colombo, al remarcar que los preparativos que se realizan responden a la necesidad de anticipar la organización de un eventual viaje papal y no a una confirmación oficial.

En ese sentido, Colombo sostuvo que "Creemos que, dados algunos signos o gestos, se va a ir confirmando esto, pero formalmente no hay ninguna determinación", dejando en claro que la decisión final continúa en manos del Vaticano.

El titular del Episcopado reveló que la gira que analiza la Santa Sede incluiría a tres países de la región. "Sería Perú, Uruguay y Argentina. Esos tres países están en la agenda y en el deseo del Papa", afirmó.

Además, destacó que el Pontífice tiene una clara intención de visitar el país. "La visita a la Argentina está en el deseo del Papa. Existe una voluntad de que venga al país", aseguró.

Incluso describió el clima que percibe dentro de la Iglesia respecto de una futura llegada de León XIV. "Es un deseo a voces que venga León XIV", expresó, aunque evitó confirmar las versiones que ubican el viaje durante los primeros días de noviembre.

Una visita breve y con posible escala en Córdoba

Consultado sobre cómo podría desarrollarse la recorrida del Pontífice, Colombo explicó que el tiempo disponible condicionaría el itinerario. "Nuestro deseo es que pueda visitar muchos lugares del país, pero estos viajes suelen ser de tres días", señaló.

En ese marco, mencionó a Córdoba como una de las ciudades con mayores posibilidades de integrar la agenda. "Siempre se piensa en Córdoba por la tradición que tiene", indicó, al tiempo que sostuvo que una eventual visita "Debería ser más que una misa", en referencia al carácter pastoral y social que podría tener el viaje.

Sobre la convocatoria que generaría la presencia del Papa, el arzobispo prefirió no realizar estimaciones. "No tengo estimativo de cuántas personas se pueden juntar", respondió.

Colombo también estableció un vínculo entre el nuevo Pontífice y el legado de Francisco. "Francisco no vino porque nunca se fue", reflexionó, al destacar que León XIV "estuvo muy vinculado al pensamiento de Francisco".

Las declaraciones se conocieron tras la llegada del nuevo nuncio apostólico en Argentina, Michael Wallace Banach, cuya designación fortalece el canal diplomático entre el Vaticano y el Gobierno. No obstante, tanto la Iglesia como la Casa Rosada coinciden en que su desembarco no representa una confirmación oficial del viaje papal, aunque sí facilita la organización en caso de que la Santa Sede finalmente apruebe la gira por Sudamérica.