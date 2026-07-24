Javier Milei viaja a Brasil para respaldar a Flávio Bolsonaro en plena campaña electoral y crece la tensión con Lula da Silva

El presidente Javier Milei iniciará una nueva gira internacional con una fuerte impronta política al viajar a San Pablo para expresar su respaldo al senador Flávio Bolsonaro, principal referente del Partido Liberal (PL) de cara a las elecciones presidenciales de octubre en Brasil. La visita marca el comienzo de una serie de viajes con los que el mandatario argentino buscará fortalecer vínculos con dirigentes de centroderecha y derecha en la región.

La agenda oficial combina actividades institucionales y gestos políticos, con encuentros junto a dirigentes brasileños y la participación en un acto partidario. La delegación argentina estará integrada por funcionarios de primera línea, en una visita que genera atención dentro del escenario electoral de Brasil.

La agenda de Milei en Brasil y el respaldo a Flávio Bolsonaro

La agenda oficial incluye un encuentro con Flávio Bolsonaro, una reunión con el gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas, y la participación en la Convención Nacional del Partido Liberal, donde el senador será presentado como el principal candidato opositor al oficialismo de Luiz Inácio Lula da Silva.

La delegación argentina estará integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. Desde la Casa Rosada sostienen que el objetivo formal del viaje es fortalecer la relación con el estado de San Pablo, aunque el contenido político de la agenda refleja el apoyo explícito del Gobierno argentino al principal adversario electoral de Lula.

Un respaldo político en un escenario adverso para Bolsonaro

Uno de los momentos centrales de la visita será la ceremonia en el Palacio dos Bandeirantes, donde Milei recibirá la Orden de Ipiranga en el grado de Gran Cruz, la máxima distinción que entrega el estado de San Pablo. Posteriormente, mantendrá reuniones con autoridades locales y con Flávio Bolsonaro antes de participar en el acto partidario.

El viaje cobra especial relevancia porque Milei decidió postergar su presencia en la inauguración oficial de la Exposición Rural para mantener su agenda en Brasil, una señal de la importancia estratégica que el Ejecutivo le asigna a este vínculo político.

Sin embargo, el contexto electoral brasileño no resulta favorable para el candidato del PL. Las últimas encuestas muestran a Lula da Silva liderando ampliamente las proyecciones para los comicios presidenciales. Sondeos recientes reflejan que más de la mitad de los brasileños considera que el actual mandatario logrará la reelección, mientras que Flávio Bolsonaro aparece relegado en intención de voto.

El Planalto sigue de cerca la visita de Milei

En el entorno de Lula interpretan el viaje como un gesto de respaldo directo a la oposición brasileña y observan con atención cada actividad del presidente argentino. Aunque consideran que el apoyo político forma parte de la dinámica internacional, advierten que una eventual escalada retórica contra Lula podría deteriorar aún más la relación bilateral.

Mientras tanto, el Partido de los Trabajadores (PT) avanza en negociaciones con fuerzas de centro para aislar políticamente al Partido Liberal y limitar sus posibilidades de construir alianzas de cara a las elecciones.

Tras su paso por Brasil, Milei continuará su agenda internacional con viajes a Colombia, donde asistirá a la asunción de Abelardo de la Espriella, y a Perú, para participar en la ceremonia de asunción de Keiko Fujimori. Además, el Gobierno argentino analiza concretar una reunión con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, consolidando una estrategia de acercamiento con referentes políticos afines en América Latina.