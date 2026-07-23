Eduardo Reina advirtió sobre la polémica contra Argentina: “Fue más política que de la sociedad”

En diálogo con Canal E, el periodista argentino residente en España, Eduardo Reina, sostuvo que la polémica contra Argentina tras la final del Mundial tuvo un trasfondo político y afirmó que la convivencia entre argentinos y españoles se desarrolló con total normalidad.

El periodista relató cómo se vivió la final del Mundial en Mallorca y aseguró que el ambiente estuvo marcado por la convivencia entre argentinos y españoles. "Muchos argentinos, mucha euforia, mucho grito... todo un clima excepcional", describió sobre el Fan Fest organizado en la isla.

Cómo fue la convivencia entre argentinos y españoles tras la final

Sin embargo, aclaró que los incidentes fueron protagonizados por un grupo reducido de personas. "Cuatro o cinco locos, porque no eran más. Te puedo asegurar que eran cuatro o cinco", afirmó. Según explicó, esos asistentes comenzaron a realizar cánticos contra España, aunque fueron rápidamente llamados al orden por el resto del público. "La misma gente los calmaba, les decía: 'muchachos no griten contra España, porque España está ganando bien'", recordó.

Reina señaló que incluso algunos de los involucrados terminaron disculpándose por su comportamiento. "Me terminan pidiendo disculpas... porque la gente les fue a hablar para que entren en razón", comentó, al remarcar que la jornada concluyó sin conflictos y con una organización que acompañó a los asistentes hasta la salida.

"Fue más político que de la sociedad"

Consultado por la polémica que surgió en torno a la Selección argentina, Reina aseguró que en España no percibió expresiones de discriminación ni hostilidad hacia los argentinos. "Nada de eso, y te puedo asegurar que el clima que acá se vivió fue bastante bueno, en ningún momento sentí un desplante o algo", afirmó.

Para el periodista, las declaraciones de algunas figuras públicas no representaron el sentir general de la sociedad española. "Fue más político que de la sociedad. La sociedad yo creo que disfrutó ganarle a Argentina, porque le tenía hambre a la Argentina, futbolísticamente hablando", sostuvo.

Además, consideró que la controversia fue utilizada con fines partidarios. "Yo creo que esto fue utilizado políticamente por una gran porción de la izquierda progresista... para pegarle a Milei", expresó. En esa línea, agregó que "la gente, la selección y la sociedad en general fueron usadas por la política", y remarcó que el tema perdió rápidamente relevancia en España.

Finalmente, explicó que el foco de la agenda pública española volvió enseguida a la política interna. "Acá todo el mundo ya no habla más del Mundial, acá no es la pasión como en la Argentina", concluyó, al señalar que las preocupaciones del país hoy pasan por la situación del Gobierno español.