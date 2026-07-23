La inteligencia artificial ya compite con los músicos: el dato que preocupa a la industria

La irrupción de la inteligencia artificial en la industria musical dejó de ser una tendencia para convertirse en una realidad que modifica la forma de crear, distribuir y consumir canciones. Para Sebastián Di Doménica, el fenómeno ofrece ventajas creativas, aunque también abre la puerta a problemas vinculados con el fraude, el plagio y la competencia para los músicos tradicionales.

"Tiene su parte positiva y tiene su parte negativa", sostuvo el especialista al explicar que hoy existen herramientas capaces de generar canciones completas en cuestión de segundos mediante simples instrucciones. Según detalló, esta facilidad provocó "una verdadera avalancha de temas musicales creados absolutamente de manera sintética con la inteligencia artificial", transformando el panorama de las plataformas de streaming.

El crecimiento de las canciones creadas con inteligencia artificial

Di Doménica señaló que el crecimiento es exponencial. Mientras en 2025 se subían unas 10.000 canciones diarias creadas con IA a determinadas plataformas, en 2026 esa cifra trepó a 90.000 temas por día, generando una competencia directa con los artistas humanos y obligando a empresas del sector a revisar sus políticas de moderación.

Plataformas, fraude y derechos de autor

El especialista explicó que algunas plataformas comenzaron a implementar mecanismos para detectar y etiquetar el contenido generado con inteligencia artificial, además de limitar su recomendación cuando existe una producción masiva. El objetivo es combatir prácticas fraudulentas basadas en reproducciones automatizadas mediante bots.

En ese sentido, advirtió: "Es un fraude, porque en realidad no la está escuchando nadie, es una automatización de lo que supuestamente deberían hacer personas". Según explicó, esas reproducciones artificiales generan regalías que terminan cobrando los titulares de las cuentas que suben el contenido, pese a que no existe un consumo genuino por parte de los usuarios.

Otro de los grandes desafíos pasa por el entrenamiento de los modelos de inteligencia artificial con obras protegidas. Di Doménica recordó que artistas internacionales como Elton John, Paul McCartney y Billie Eilish reclaman que sus canciones no sean utilizadas para entrenar estos sistemas sin autorización.

Además, remarcó que la utilización de voces similares a las de artistas reconocidos plantea un escenario de "grises" legales, especialmente cuando no existe una copia exacta, pero sí una fuerte inspiración en la identidad vocal de un intérprete.

La creatividad humana frente al avance de la IA

Pese a las controversias, Di Doménica destacó que la inteligencia artificial también puede convertirse en una herramienta de enorme utilidad para los compositores. Citó como ejemplo las opiniones de Fito Páez y Daniel Agostini, quienes consideran que estas tecnologías pueden acelerar procesos creativos sin reemplazar el aporte artístico del músico.

"Vamos hacia un mundo muy cambiante, donde vamos a tener figuras virtuales que canten y tengan su público, y por supuesto van a existir como siempre los cantantes de carne y hueso", afirmó.

Finalmente, sostuvo que el valor diferencial seguirá siendo el vínculo emocional entre el artista y el público. Aunque los proyectos completamente virtuales ya comienzan a ganar millones de reproducciones, considera que la experiencia en vivo y la conexión humana continúan siendo elementos difíciles de reemplazar por la inteligencia artificial.