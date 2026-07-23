La confianza del consumidor cayó 4,8% en julio y profundiza el deterioro en la percepción de la situación económica

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) elaborado por el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella registró una caída del 4,8% en julio respecto de junio, interrumpiendo dos meses consecutivos de recuperación. El indicador descendió hasta los 40,67 puntos, lo que representa además una baja interanual del 12,3%, la más pronunciada desde julio de 2020, en plena crisis provocada por la pandemia de Covid-19.

El relevamiento, realizado por Poliarquía Consultores entre el 2 y el 16 de julio en 40 grandes centros urbanos del país, reflejó un deterioro en el ánimo de los hogares pese a la continuidad del proceso de desaceleración de la inflación y un contexto de mayor estabilidad macroeconómica.

La confianza de los consumidores cayó en todo el país

El director del CIF, Sebastián Auguste, destacó que la caída fue generalizada en todo el país. La Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires registraron los descensos más importantes, mientras que el Interior mantuvo el mayor nivel de confianza, aunque también mostró un retroceso.

El Gran Buenos Aires volvió a exhibir el índice más bajo entre las tres regiones analizadas.

La situación personal y las expectativas muestran señales de desgaste

El informe también evidenció una creciente diferencia entre los distintos niveles de ingresos. Los hogares de menores recursos sufrieron una caída mensual del 11,47% en su nivel de confianza, mientras que entre los sectores de mayores ingresos el descenso fue de apenas 1,45%.

Como resultado, los hogares con ingresos altos mantienen una percepción significativamente más favorable de la economía que los de menores recursos.

La percepción sobre la economía personal volvió a deteriorarse

Uno de los datos más relevantes del estudio fue el deterioro de las Condiciones Presentes, que miden la percepción sobre la economía personal y la situación general. Este componente cayó 1,24% respecto de junio y acumuló un retroceso interanual del 13,6%.

El resultado refleja que buena parte de la población todavía no percibe mejoras concretas en su calidad de vida ni en el mercado laboral.

Las expectativas futuras también retrocedieron en julio

En paralelo, las Expectativas Futuras también mostraron un retroceso. El indicador disminuyó 7,2% en comparación con el mes anterior y 11,4% frente a julio de 2025.

Sin embargo, con 47,1 puntos, continúa siendo el componente con mejor desempeño dentro del índice, lo que indica que persiste cierto optimismo sobre la evolución de la economía en el mediano plazo.

Cómo evolucionó la confianza desde el inicio del Gobierno de Milei

Desde el inicio del gobierno de Javier Milei, el Índice de Confianza del Consumidor acumula una mejora de 2,2%, aunque con comportamientos muy dispares entre sus componentes.

Mientras la percepción sobre la situación personal retrocedió 5,4% y la evaluación de la economía general cayó 21,5%, las expectativas de compra de bienes durables crecieron 99,3% respecto del comienzo de la gestión, aunque partiendo de niveles históricamente bajos.

El informe concluye que, si bien la estabilidad macroeconómica y la desaceleración de la inflación generan expectativas favorables a futuro, el impacto todavía no se traduce en una mejora perceptible del bienestar cotidiano de las familias, especialmente entre los sectores de menores ingresos.