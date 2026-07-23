La Libertad Avanza instituyó el "Día de la Unidad" y reactiva la alianza con el PRO

La Libertad Avanza (LLA) oficializó este 23 de julio el “Día de la Unidad”, una fecha destinada a recordar el acuerdo alcanzado con el PRO durante el cierre de listas bonaerense de 2025, una negociación que puso fin a las tensiones internas del espacio y terminó siendo clave para el triunfo en las elecciones legislativas nacionales de ese año.

A través de un mensaje publicado en la cuenta oficial del partido, el oficialismo destacó valores como “la disciplina, la lealtad, el trabajo en equipo” y “el éxito del conjunto por sobre las individualidades”, en una clara reivindicación del entendimiento político que permitió consolidar el armado electoral encabezado por Javier Milei y Karina Milei.

La Libertad Avanza reivindicó el acuerdo con el PRO

La conmemoración también recuperó el mensaje difundido por Karina Milei el 23 de julio de 2025, cuando pidió cerrar la interna libertaria tras el acuerdo con el PRO y respaldó el armado encabezado por Sebastián Pareja. En aquella oportunidad, la secretaria general de la Presidencia lanzó una fuerte advertencia hacia los sectores críticos del oficialismo.

"Quien cuestione a quienes llevan esa bandera no está criticando un armado; está cuestionando al Presidente mismo y a la causa que nos trajo hasta acá", escribió entonces, al tiempo que definió al kirchnerismo como "el verdadero enemigo".

Del acuerdo bonaerense al triunfo legislativo

El pacto entre La Libertad Avanza y el PRO permitió incorporar dirigentes como Cristian Ritondo, Diego Santilli y Patricia Bullrich al armado electoral bonaerense, aunque también generó malestar entre sectores libertarios que quedaron relegados en el reparto de candidaturas.

Si bien el oficialismo sufrió una dura derrota en las elecciones legislativas provinciales de septiembre de 2025 frente a Fuerza Patria, logró revertir ese escenario apenas un mes y medio después. Con Diego Santilli al frente de la lista de diputados nacionales, LLA obtuvo una ajustada victoria en la provincia de Buenos Aires por poco más de 29.000 votos, resultado que hoy reivindica como uno de los principales hitos políticos de la gestión.

Jorge Macri mantiene abierta la puerta a un entendimiento

La celebración coincidió con nuevas señales de acercamiento entre el PRO y el oficialismo nacional. En declaraciones radiales, Jorge Macri reiteró que su partido no descarta un acuerdo con La Libertad Avanza para las elecciones presidenciales y legislativas de 2027.

"Tenemos una gran amenaza, que es volver al pasado, al kirchnerismo, al populismo, un país que quedó devastado", afirmó el jefe de Gobierno porteño.

En la misma línea agregó: "No podemos permitirnos cometer nuevamente ese error, tenemos que hacer el esfuerzo por encontrar los mecanismos para que eso no ocurra", y remarcó que, pese a las diferencias existentes, "puede haber algunas diferencias con LLA, pero tenemos que hacer los máximos esfuerzos para evitar volver al pasado".

Mientras el Gobierno nacional proyecta competir en la mayoría de las provincias y avanzar en acuerdos con el PRO en varios distritos, la Ciudad de Buenos Aires sigue siendo uno de los principales focos de discusión sobre la conveniencia de una alianza electoral para 2027.