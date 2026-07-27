El diario estadounidense The Washington Post reconoció y destacó los resultados y la evolución de la economía argentina a través de una editorial en la que afirman que el proceso de recuperación impulsado por el presidente Javier Milei continúa consolidándose con los mercados internacionales.

A través de una publicación titulada "El renacimiento de Argentina continúa", publicada por el Consejo Editorial del reconocido medio de Estados Unidos, desde el diario afirmaron que "el renacimiento del libre mercado de Argentina continúa mejorando las perspectivas económicas del país, y los inversores lo están notando".

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"Esta semana, Moody's mejoró la calificación de los bonos argentinos en dólares y revisó su perspectiva de estable a positiva. Esta es la tercera mejora en la calificación soberana de Argentina en menos de tres meses, tras las de Fitch en mayo y S&P Global en junio", detalló el artículo.

Según se explicó, la publicación fue difundida luego de que Moody's, una de las tres agencias de calificación de riesgo más grandes del mundo mejorara la calificación de la deuda soberana argentina, modificando la perspectiva de "estable" a "positiva".

Argentina recibió su tercera mejora crediticia en menos de tres meses de parte de la agencia que se encarga de analizar y calificar la capacidad de pago y la solvencia financiera de empresas, bancos y gobiernos. Previamente había recibido revisiones positivas de Fitch Ratings y S&P Global.

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"El mensaje de las agencias calificadoras es que las reformas orientadas al mercado del presidente Javier Milei están funcionando", se destacó en la publicación, indicando que las decisiones tomadas por el Gobierno permitieron alcanzar una mejora de los indicadores macroeconómicos y recuperar parte de la confianza de los inversores internacionales.

Sobre la gestión del presidente libertario, el artículo amplió: "Cuando Milei llegó a la Casa Rosada en diciembre de 2023, Argentina era considerada con un riesgo de incumplimiento peligrosamente alto. En menos de tres años, Argentina dejó atrás su calificación de 'alto nivel de dificultad'".

"Argentina ya no figura entre las deudas más riesgosas del mercado global. La ambición de Milei es alcanzar una calificación de grado de inversión en un plazo de cinco años", detalló el reconocido medio estadounidense y aseveró: "Este cambio no es magia ni suerte".

The Washigton Post destacó que cuando Milei asumió, en diciembre de 2023, el país atravesaba una situación de alta fragilidad financiera y enfrentaba elevados riesgos de incumplimiento de deuda, aunque luego avanzó más allá de una etapa inicial de ajuste y comenzó a mostrar mejoras estructurales en términos financieros.

"Moody’s señaló que la 'estabilización macroeconómica de Argentina ha avanzado más allá de la fase inicial de ajuste hacia una mejora más duradera de los fundamentos crediticios'", remarcó el artículo.

Sobre los principales factores que permitieron la mejora de la economía del país, en medio estadounidense mencionó la desaceleración de la inflación, la reducción del déficit fiscal y la mejora de las perspectivas con respecto al crecimiento de las exportaciones gracias, en parte, a la expansión del sector energético.

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"Milei convirtió la lucha contra la inflación en su máxima prioridad", se destacó en la publicación y se detalló: "Cuando asumió el cargo, la tasa de inflación mensual rondaba el 25%. El mes pasado se ubicó en el 1,9%. Milei también abordó los persistentes déficits fiscales del país y registró un modesto superávit apenas un año después de su asunción".

El respaldo editorial del reconocido medio estadounidense se sumó a los pronunciamientos favorables de otros organismos financieros, bancos de inversión y calificadoras de riesgo, sugiriendo que la experiencia argentina podría considerarse un caso de estudio para otras economías con problemas de estancamiento y desequilibrios macroeconómicos.

"Esto mejora la vida de los argentinos. Y también ofrece un modelo para otras economías estancadas que buscan recuperarse", concluyó el artículo en el que se valoró la reducción de la inflación, el ordenamiento fiscal y la recuperación de algunos indicadores económicos.

AS.

LT.