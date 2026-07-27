El Riesgo País suma cinco unidades y cierra en 442 puntos en una rueda con la mirada puesta en el FMI

El Riesgo País de Argentina cerró este lunes 27 de julio de 2026 en 442 puntos básicos, registrando un incremento diario de cinco unidades tras haber operado con ligeras bajas durante el tramo inicial de la rueda bursátil. El índice regulado por la entidad financiera JP Morgan asimiló un reacomodamiento técnico en las cotizaciones de los títulos públicos de deuda soberana, los cuales presentaron variaciones mixtas en la plaza externa de Nueva York en coincidencia con el arribo de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, al país.

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A pesar de este leve ajuste al alza en el spread soberano, la prima de riesgo se mantiene consolidada en la zona de mínimos de los últimos ocho años, sostenida por el ancla fiscal del Tesoro Nacional y el proceso de descompresión iniciado tras las recientes mejoras en la calificación crediticia.

El Riesgo País finalizó las operaciones de este lunes 27 de julio a las 18:50 horas en 442 puntos, lo que representó una suba del 1,1% respecto del cierre anterior. Durante el transcurso de la sesión comercial en las plazas externas, los bonos soberanos en dólares mostraron un comportamiento dispar según su legislación y fecha de vencimiento; los títulos globales de menor plazo como el GD29D mostraron avances del 0,2%, mientras que los instrumentos de mayor liquidez como el GD38D registraron retrocesos del 0,3% que terminaron impulsando al alza el indicador general.

La evolución del Riesgo País en la última semana

La trayectoria reciente del indicador financiero de JP Morgan estuvo determinada por un marcado proceso de consolidación técnica que mantuvo al diferencial de tasas alejado de los picos observados a mediados del ciclo mensual previo. Durante la segunda quincena de mayo, la prima de riesgo había experimentado presiones de venta internacionales que llevaron al indicador a cotizar temporalmente en los 543 puntos el lunes 18 de mayo y a registrar un techo transitorio de 547 puntos básicos el martes 19 de mayo en sintonía con un deterioro generalizado en la renta fija de mercados emergentes.

El proceso de descompresión de las tasas de retorno aceleró su ritmo de manera formal a partir del jueves 11 de junio, rueda en la que el índice provisto por Rava Bursátil se derrumbó un 11,90% diario hasta posicionarse en las 443 unidades. Esta marcada corriente compradora sobre los instrumentos globales estuvo impulsada de forma directa por el informe técnico de la agencia Standard & Poor's (S&P), que elevó la calificación crediticia de la deuda soberana desde la categoría "CCC+" hacia "B-".

Durante la segunda mitad de junio y el transcurso de julio, los instrumentos de renta fija sostuvieron su posicionamiento por debajo del piso de los 500 puntos, convalidando soportes operativos estables. El indicador cotizó en 437 puntos el viernes 12 de junio y retrocedió hasta los 425 puntos básicos el lunes 15 de junio en Nueva York, para luego mantenerse en márgenes estrechos con cierres de 430 puntos el martes 16 de junio, 437 puntos el jueves 25 de junio y 431 puntos el lunes 29 de junio. La dinámica de estabilidad que precedió a la rueda de hoy se vio respaldada por el pronunciamiento institucional del FMI, cuya portavoz Julie Kozack remarcó en conferencia de prensa que la caída del spread soberano responde a "las mejoras en la calificación crediticia de las agencias de evaluación, S&P y Fitch".

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un índice económico y financiero de referencia internacional que calcula diariamente el diferencial de rendimiento financiero (spread) que debe pagar un país emergente al emitir deuda pública en moneda extranjera en comparación con los bonos emitidos por el Tesoro de los Estados Unidos, los cuales son tomados universalmente en las plazas globales como el activo financiero libre de riesgo crediticio. Este instrumento técnico de medición estadística es estructurado, ponderado y difundido a nivel mundial por la entidad bancaria norteamericana JP Morgan bajo la denominación comercial de EMBI (Emerging Market Bond Index). Se expresa formalmente a través de unidades denominadas puntos básicos, donde una brecha equivalente a 100 puntos básicos representa exactamente una sobretasa de interés del 1% anual que el Estado emisor debe garantizar ante las carteras de inversión.

Este guarismo técnico funciona centralmente en los mercados de capitales como el termómetro de referencia para mensurar el nivel de incertidumbre crediticia y determinar la percepción de solvencia sobre la capacidad de pago de un Estado soberano. El indicador sirve de referencia para estimar la evolución del mercado de deuda emergente y permite estudiar el comportamiento de una canasta de bonos que conforman la deuda de los países emergentes. Cuando la confianza de los operadores bursátiles disminuye, las órdenes de venta hacen caer el precio de los títulos soberanos y elevan de manera inversa sus rendimientos, produciendo un incremento automático en el spread del índice.

Para la medición de las variables financieras de la economía argentina, la metodología aplicada se basa concretamente en la variante denominada EMBI Global Diversified (EMBIGD), que administra una muestra ponderada de los distintos bonos soberanos emitidos en moneda extranjera bajo legislación nacional y externa. La trascendencia de este indicador radica en que fija el piso para el costo del financiamiento de toda la estructura productiva y el sector privado. Un valor elevado en la prima de riesgo limita de forma lineal el acceso al crédito internacional, debido a que cuanto más alto es el valor del riesgo país, mayor es el costo de financiamiento para el Gobierno y las empresas.