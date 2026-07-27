El dólar opera estable y las acciones suben ante la visita de Kristalina Georgieva

Las acciones argentinas arrancan en terreno positivo este lunes 27 de julio, en una jornada marcada por las expectativas en torno a la visita de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, a la Argentina. En ese contexto, los bonos soberanos operan con resultados mixtos, mientras que el riesgo país registra una leve suba y se mantiene por encima de los 430 puntos básicos.

Por su parte, el dólar muestra movimientos acotados respecto del cierre del viernes. El mayorista, que funciona como referencia del mercado, sube $3 y se ubica en $1.499, mientras que el blue se mantiene sin cambios a $1.525 para la compra y $1.545 para la venta.

Cotización del tipo de cambio

En cuanto a la cotización del tipo de cambio, este lunes 27 de julio, el dólar oficial cotiza a $1.470 para la compra y $1.520 para la venta en el Banco Nación (BNA), sin cambios respecto al cierre del viernes.

Luis Caputo y Kristalina Georgieva brindan conferencia de prensa desde el ministerio de Economía

El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, se ubica en $1.499, con una suba de $3 respecto al cierre del viernes. En ese sentido, el dólar blue cotiza a $1.525 para la compra y a $1.545 para la venta, sin modificaciones respecto del cierre del viernes. Por el lado del MEP, opera a $1.532, con un aumento de $1 respecto al cierre anterior. El contado con liquidación (CCL) llega a $1.595, $2 por debajo de la cotización del viernes.

Desempeño a la baja en Wall Street

En la bolsa local, el S&P Merval sube 0,3% a 3.298.544,180 puntos básicos. Entre las acciones líderes que más avanzan se encuentran BBVA con el 2,3%, seguida por Banco Macro con el 2,1% y por último Grupo Supervielle con el 1,9%. En cuanto a los ADRs, los que más suben son Supervielle (+1,4%), y BBVA (+1,8%).

En tanto, los bonos en dólares cotizan mixtos, con subas de hasta 0,6%, lideradas por el AL29D. El riesgo país, en tanto, sube 0,5% y trepa hasta los 439 puntos básicos.

La visita de Kristalina Georgieva al país

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, llegó a la Argentina para participar en una gira que combinará reuniones con las principales autoridades económicas del Gobierno, encuentros con distintos sectores de la sociedad y una parada en Vaca Muerta.

Desde Washington ponderan la baja de la inflación y los primeros signos de reactivación productiva. Sin embargo, el directorio mantiene la lupa sobre la consolidación del superávit fiscal y el ritmo de acumulación de reservas. El cumplimiento del esquema de reformas acordado será clave en las conversaciones. "El viaje busca afianzar el vínculo bilateral en un momento bisagra para el esquema macroeconómico", advirtieron desde Wise Capital.

Licitación, reservas y actividad en baja, entre las principales claves económicas de esta última semana de julio

La visita llega poco más de dos meses después de que el directorio del FMI aprobara la segunda revisión del acuerdo vigente con la Argentina. Esa decisión permitió un desembolso cercano a los u$s1.000 millones y destacó los avances en materia fiscal, monetaria y cambiaria, aunque el organismo mantiene bajo observación la acumulación de reservas y la continuidad de las reformas.

El Gobierno buscará renovar $8,4 billones

Desde Wise Capital destacan el próximo anuncio de títulos para la segunda subasta de deuda de julio. El equipo económico comandado por Luis Caputo enfrenta vencimientos por $8,4 billones y buscará estirar los plazos de cancelación.

Desde el grupo financiero advierten que "en el mercado prevén una nueva colocación del Bonar 2029 (AO29). La estrategia oficial mantendrá la prioridad de despejar compromisos hacia el largo plazo con el menor costo de interés posible. Tras el abultado nivel de refinanciación de la rueda previa, la Secretaría de Finanzas aspira a convalidar bajas tasas".

Cambia Ingresos Brutos en CABA: el Gobierno incorporó a las empresas al Registro Único Tributario

El Gobierno reglamentó que las empresas que tributen el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el régimen del Convenio Multilateral y tienen sede en la Ciudad de Buenos Aires deberán realizar un cambio en sus trámites administrativos a partir del 1° de agosto de 2026. La Comisión Arbitral dispuso la incorporación de la jurisdicción porteña al Registro Único Tributario-Padrón Federal, un sistema que ya funciona en el resto de las provincias adheridas.

Las bolsas del mundo

Los precios del petróleo caen con fuerza tras la pausa en los ataques recíprocos entre EE.UU. e Irán, que alimentó expectativas de un retorno al alto el fuego y a las negociaciones para reabrir el Estrecho de Ormuz. Así, el futuro de Brent de julio, que había superado los US$ 100 por barril el jueves pasado, opera en torno a los US$ 86, comentaron desde Max Capital.

En tanto, las bolsas globales suben con la pausa en los enfrentamientos en Medio Oriente: Los principales índices bursátiles suben hoy, el índice STOXX 600 de Europa sube 0,9%. Los futuros del S&P 500 suben 0,9%, mientras que los del Nasdaq avanzan 1,4%. En Asia, el índice surcoreano Kospi cerró con un alza de 1% y el Nikkei 225 de Japón con una suba de 0,5%.

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