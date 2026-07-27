Los mercados comienzan esta última semana de julio con señales mixtas y una caída pronunciada del petróleo, que retrocede 5,31% hasta los u$s86,81. El movimiento del crudo aparece como uno de los datos centrales de la apertura, tanto por su impacto sobre las compañías energéticas como por su incidencia en las expectativas globales de inflación.

En el mercado local, la expectativa está puesta en el encuentro entre el presidente Javier Milei que recibe este lunes 27 de julio en la Casa Rosada a la directora ejecutiva del FMI, Kristalina Georgieva, en un encuentro donde se evaluará la marcha del programa económico argentino. Aunque el Gobierno logró cumplir la meta de acumulación de reservas tras compras por más de USD 13.000 millones, los analistas proyectan que las discusiones se centrarán en la disciplina fiscal luego de que el resultado de junio generara un desvío en el objetivo de superávit primario del primer semestre.

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En cuanto a los mercados, el índice S&P Merval cae 1,07% y se ubica en 3.283.854 puntos. El riesgo país permanece en 437 puntos básicos, luego de haber aumentado durante la semana pasada pese a la mejora de la calificación soberana argentina.

En el frente cambiario, el dólar oficial abre en $1.520, mientras que el MEP cotiza a $1.533 y el contado con liquidación alcanza los $1.600. La brecha entre la cotización oficial y el CCL ronda así el 5,3%.

La apertura internacional presenta un tono más favorable en las principales bolsas asiáticas y europeas. El Shanghai Composite avanza 1,15%, hasta los 3.858,24 puntos; el Nikkei 225 sube 0,50%, a 64.931,19 puntos; y el Euro Stoxx 50 gana 1,20%, hasta las 6.356 unidades.

En Estados Unidos, los futuros del S&P 500 muestran una mejora marginal del 0,08%, con el índice en torno a los 7.411,98 puntos. En Brasil, en cambio, el Bovespa retrocede 1,52%, hasta las 174.042 unidades.

Entre las materias primas, el oro avanza 0,33%, a u$s4.084, mientras que la soja baja 0,22%, hasta los u$s455,90. El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a diez años se ubica en 4,64%, con una variación negativa del 0,75%. Bitcoin, por su parte, sube 0,71% y cotiza alrededor de los u$s65.008.

Una nueva prueba para el Tesoro

De acuerdo con el informe semanal de Puente, la principal cita de la agenda local será la segunda licitación de deuda de julio, prevista para este miércoles.

La operación permitirá evaluar qué instrumentos ofrecerá el Gobierno y qué nivel de tasas deberá convalidar para refinanciar los vencimientos en pesos. También servirá para medir si los inversores mantienen la preferencia por los títulos a tasa fija o comienzan a demandar una mayor cobertura frente a la inflación y el tipo de cambio.

El Gobierno adjudicó US$ 1.895 millones en una licitación de bonos dólar linked

En la primera licitación del mes, el Tesoro adjudicó $5,44 billones y alcanzó una renovación equivalente al 183% de los compromisos que vencían, estimados en $3 billones, según detalló Puente.

La mayor demanda se concentró en una LECAP con vencimiento en noviembre de 2026, que explicó el 43,7% del total colocado y ofreció una tasa efectiva anual del 25,59%.

El Gobierno también adjudicó u$s649 millones del nuevo bono soberano AO29, con vencimiento en 2029, cupón del 6% y un rendimiento efectivo anual del 8,29%.

El Banco Central y la acumulación de reservas

Otro de los focos estará puesto en la participación del Banco Central en el mercado cambiario.

La autoridad monetaria compró u$s492 millones el viernes y acumuló un saldo positivo de u$s13.102 millones durante 2026. Con esas operaciones, las reservas internacionales brutas alcanzaron los u$s49.183 millones.

El ritmo de compras se aceleró durante las últimas semanas. En la semana anterior, el Banco Central había incorporado u$s1.154 millones.

La evolución de las reservas será seguida de cerca por los inversores debido a su impacto sobre la capacidad de pago de la deuda, el cumplimiento de las metas económicas y la posibilidad de reducir el riesgo país.

Las señales de la economía real constituyen uno de los principales puntos de atención.

El Estimador Mensual de Actividad Económica retrocedió 0,5% desestacionalizado en mayo, luego de la caída registrada en abril. En términos interanuales, el crecimiento fue de apenas 0,2%.

La economía acumuló así dos meses consecutivos de contracción, lo que volvió a abrir la discusión sobre la fortaleza de la recuperación y el ritmo que podría alcanzar durante el segundo semestre.

Los sectores que evitaron una caída más profunda fueron la agricultura, la ganadería, la caza y la silvicultura, con un crecimiento interanual del 4,6%, y la explotación de minas y canteras, que avanzó 15,1%.

El resultado muestra una expansión cada vez más concentrada en sectores exportadores y vinculados con los recursos naturales, mientras varias actividades dependientes del mercado interno atraviesan mayores dificultades.

En el sector externo, la balanza comercial registró en junio un superávit de u$s2.194 millones y completó 31 meses consecutivos con saldo positivo.

Las exportaciones sumaron u$s9.055 millones, con un crecimiento del 24,5% frente al mismo mes del año anterior. Las importaciones alcanzaron los u$s6.861 millones y aumentaron 7,3% interanual.

El mayor crecimiento de las ventas externas permitió ampliar el saldo comercial y reforzar la oferta de divisas.

El desafío será sostener este desempeño durante los próximos meses, debido a que una parte importante del resultado depende del comportamiento del agro, la energía y la minería.

Moody’s mejoró la nota, pero los bonos no reaccionaron

La semana pasada también estuvo marcada por la decisión de Moody’s Ratings de elevar la calificación soberana argentina desde Caa1 hasta B3 y modificar la perspectiva de estable a positiva.

El upgrade de Moody’s mejora la calificación, pero para el mercado no alcanzaría para quebrar con fuerza los 400 puntos

Sin embargo, la decisión no produjo una mejora generalizada de los títulos públicos. Los bonos en dólares bajo legislación extranjera cayeron, en promedio, 1,5%, mientras que aquellos regidos por ley local retrocedieron 0,5%.

Las mayores pérdidas se observaron en el GD35 y el GD46, ambos con bajas del 1,9%.

El riesgo país cerró la semana en 437 puntos básicos, por encima de los 415 puntos registrados previamente, y abre este lunes sin cambios relevantes.

La reacción muestra que los inversores reconocieron la mejora de la calificación, pero mantuvieron la cautela frente a las condiciones financieras internacionales y los desafíos todavía pendientes del programa económico.

La confianza en el Gobierno

La agenda local también incluye la publicación del Índice de Confianza en el Gobierno de julio, elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella.

El indicador será observado como una referencia sobre la percepción pública de la gestión política y económica.

El dato cobra relevancia en un escenario en el que el Gobierno busca sostener el equilibrio fiscal, la desaceleración de la inflación y la acumulación de reservas, mientras la actividad económica presenta señales de enfriamiento.

La Reserva Federal define la tasa

En el plano internacional, la principal atención estará puesta en la reunión de política monetaria de la Reserva Federal.

El mercado espera que la entidad mantenga sin cambios su tasa de referencia, en un escenario de inflación todavía superior a la meta oficial y un mercado laboral que continúa mostrando estabilidad.

Los inversores también analizarán la primera estimación del producto bruto de Estados Unidos correspondiente al segundo trimestre y el índice de precios del gasto en consumo personal.

La permanencia de tasas elevadas en Estados Unidos tiene efectos directos sobre los mercados emergentes. Los altos rendimientos de los bonos del Tesoro pueden limitar la demanda por deuda argentina y dificultar una nueva reducción del riesgo país.

El rendimiento del título estadounidense a diez años abre la semana en 4,64%, un nivel que mantiene la presión sobre los activos de mayor riesgo.

La temporada de resultados empresariales en Estados Unidos será otro de los ejes de los próximos días. Hasta el momento presentó sus balances el 27% de las empresas: el 86% superó las estimaciones de ganancias por acción y el 80% informó ingresos superiores a los esperados.

En conjunto, las ganancias mostraron un crecimiento interanual del 37,9%, muy por encima del 23,2% estimado a finales de junio.

Durante esta semana publicarán sus resultados Microsoft, Meta, Amazon y Apple, cuatro de las denominadas “Siete Magníficas”. También presentarán balances Coca-Cola, Visa, Mastercard, Starbucks, Barclays y Procter & Gamble. Los resultados serán determinantes para evaluar si las elevadas valuaciones de las empresas tecnológicas encuentran respaldo en el crecimiento de sus ingresos y ganancias.

Fuente: Puente

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