El calor agota las reservas invernales de los glaciares suizos dos meses antes de lo habitual

La fragilidad de los ecosistemas de alta montaña alcanzó un nuevo punto de inflexión en Europa. Los glaciares suizos perdieron la totalidad del reservorio de nieve acumulada durante la estación invernal y adelantaron cerca de dos meses su desaparición total. Un fenómeno excepcional, como consecuencia de las abrasadoras olas de calor registradas en el continente los últimos dos meses.

Según lo señaló la red de Monitoreo de glaciares en Suiza, “las reservas invernales que habitualmente protegen el hielo glaciar hasta mediados de agosto han quedado completamente consumidas hacia principios del verano”.

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La Academia Suiza de Ciencia se pronunció ante este alarmante fenómeno climático que agotó la cubierta de nieve de los glaciares suizos y sostuvo que este “desfasaje crítico deja al descubierto el cuerpo central de las masas glaciares en la etapa más abrasadora del año, acelerando drásticamente su retroceso y poniendo en jaque el suministro hídrico de la región”.

Alarma en los Alpes suzos por la ola de calor en Europa

Las reservas invernales que habitualmente protegen el hielo glaciar hasta mediados de agosto han quedado completamente consumidas hacia principios del verano.

El glaciólogo y director red de Monitoreo de glaciares en Suiza, Matthias Huss, sostuvo: “Estamos con tres meses de adelanto respecto a lo que sería una situación saludable para los glaciares. La reserva acumulada durante el invierno desapareció a un ritmo alarmante, exponiendo el hielo milenario cuando todavía quedan por delante los meses más cálidos del verano”.

Los glaciares suizos se derriten a un ritmo alarmante por el calor extremo en Europa

La comunidad científica advirtió que el fenómeno, conocido como el ‘glacier loos day’, expone directamente el hielo milenario y desencadena pérdidas de masa sin precedentes.

‘Glacier loos day’: El deshielo acelerado de los glaciares suizos

El concepto clave para medir la severidad de esta crisis es el ‘glacier loss day’ (el día de pérdida glaciar). Esta marca indica el momento exacto del año en que se evapora toda la nieve invernal que actúa como "escudo protector" reflectante. A partir de esa fecha, los rayos solares impactan de manera directa sobre el hielo antiguo y oscuro, el cual absorbe mucha más radiación solar e inicia un proceso de derretimiento irrecuperable.

Históricamente, los balances de masa mostraban que la cubierta de nieve lograba amortiguar el calor veraniego hasta bien entrado el mes de agosto. Sin embargo, la combinación de dos factores letales rompió esta dinámica:

Glaciares suizos

Los glaciares suizos al borde del colapso por el calor extremo en Europa

- Inviernos cada vez más secos y cálidos: La precipitación en forma de nieve durante los meses de invierno registró un déficit de entre el 13% y el 25% en comparación con los promedios de la década pasada, reduciendo el volumen del manto protector.

- Olas de calor tempranas y extremas: Con marcas térmicas continentales que han superado los 40 °C, la isoterma de cero grados se ha elevado a altitudes récord en los Alpes suizos, derritiendo capas de nieve a una velocidad jamás documentada.

“Los glaciares de toda Suiza han perdido un cuarto de su volumen total en tan solo diez años. Más de 1.000 pequeños glaciares ya han desaparecido por completo, y si el calentamiento global continúa a este ritmo, para finales de siglo sólo quedarán restos testimoniales de hielo en las cumbres más elevadas”, alertó la Academia Suiza de Ciencia.

En sectores emblemáticos como el glaciar del Ródano, el glaciar de Aletsch o el Claridenfirn, las expediciones científicas constataron disminuciones de hasta un metro de espesor de hielo vertical en lapsos de tan solo diez días.

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