jueves 23 de julio de 2026
CLIMA
Alerta por fenómenos severos en Argentina

El “Súper Niño”: llega con 72 horas de alertas por tormentas severas y frío extremo en gran parte del país

Aunque se origina a miles de kilómetros de Argentina, sus efectos pueden sentirse en distintas regiones del planeta, porque modifica la circulación en la atmósfera y altera los patrones habituales de precipitaciones,temperatura y vientos.

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Meteorólogo del Inumet, José Serra advirtió que “es tarde para prepararnos” para el próximo “Super Niño” | NOAA
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El panorama meteorológico en la República Argentina atraviesa jornadas de elevada complejidad por el avance del “Súper Niño”. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas de nivel amarillo, naranja y rojo que afectarán durante 72 horas consecutivas al Litoral y el Noreste con tormentas severas, la región de Cuyo y la cordillera Central con viento zonda y nevadas extremas, y a la Patagonia junto al centro del país.

Al chocar este flujo cálido y saturado de humedad con las masas de aire frío de origen polar, en el Cono Sur activa dos dinamizadores clave: por un lado, intensifica la corriente en chorro subtropical en capas altas; por el otro, potencia la corriente en chorro de bajo nivel, un auténtico corredor de humedad, o ‘río atmosférico’, que desciende desde la Amazonía hacia la cuenca del Plata.

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Aunque se origina a miles de kilómetros de Argentina, sus efectos pueden sentirse en distintas regiones del planeta, porque modifica la circulación en la atmósfera y altera los patrones habituales de precipitaciones,temperatura y vientos.

Anticipan la llegada de un “súper Niño”: qué es y qué se espera.
Anticipan la llegada del Super Niño

A través del portal especializado Meteored, el especialista Christian Garavaglia, explicó que “el fenómeno de El Niño modifica la circulación atmosférica sobre Sudamérica y favorece el fortalecimiento de la corriente en chorro subtropical.Al mismo tiempo, aumenta la frecuencia e intensidad de la corriente en chorro de bajo nivel, encargada de transportar calor y humedad desde la Amazonía hacia el norte argentino”.

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Amenaza sobre el AMBA: lluvias persistentes y marcas de frío invernal por el “Super Niño”

Para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el AMBA, el impacto del "Súper Niño" durante este periodo se manifestará mediante un prolongado patrón de inestabilidad y alta humedad.

Los informes técnicos del Servicio Meteorológico Nacional advirtieron que este corredor de humedad no actúa solo. “La combinación entre el aire cálido y húmedo de origen amazónico y la circulación atmosférica más fría que ingresa desde el sur reúne dos de los principales ingredientes para el desarrollo de tormentas potencialmente severas e inestabilidad prolongada”, señalaron desde el organismo estatal .

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Super El Niño en el AMBA: lluvias persistente y frío invernal

Además, el panorama en la cuenca del Río de la Plata estará dominado por el riesgo de sudestadas: vientos moderados a fuertes del sudeste que dificultan el drenaje natural de los ríos, elevando la probabilidad de anegamientos urbanos y crecidas en las zonas ribereñas.

PM

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