El “Súper Niño”: llega con 72 horas de alertas por tormentas severas y frío extremo en gran parte del país

El panorama meteorológico en la República Argentina atraviesa jornadas de elevada complejidad por el avance del “Súper Niño”. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas de nivel amarillo, naranja y rojo que afectarán durante 72 horas consecutivas al Litoral y el Noreste con tormentas severas, la región de Cuyo y la cordillera Central con viento zonda y nevadas extremas, y a la Patagonia junto al centro del país.

Al chocar este flujo cálido y saturado de humedad con las masas de aire frío de origen polar, en el Cono Sur activa dos dinamizadores clave: por un lado, intensifica la corriente en chorro subtropical en capas altas; por el otro, potencia la corriente en chorro de bajo nivel, un auténtico corredor de humedad, o ‘río atmosférico’, que desciende desde la Amazonía hacia la cuenca del Plata.

Alerta roja por frío extremo en el sur del país: las heladas y las marejadas azotan a la Patagonia

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Aunque se origina a miles de kilómetros de Argentina, sus efectos pueden sentirse en distintas regiones del planeta, porque modifica la circulación en la atmósfera y altera los patrones habituales de precipitaciones,temperatura y vientos.

Anticipan la llegada del Super Niño

A través del portal especializado Meteored, el especialista Christian Garavaglia, explicó que “el fenómeno de El Niño modifica la circulación atmosférica sobre Sudamérica y favorece el fortalecimiento de la corriente en chorro subtropical.Al mismo tiempo, aumenta la frecuencia e intensidad de la corriente en chorro de bajo nivel, encargada de transportar calor y humedad desde la Amazonía hacia el norte argentino”.

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Amenaza sobre el AMBA: lluvias persistentes y marcas de frío invernal por el “Super Niño”

Para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el AMBA, el impacto del "Súper Niño" durante este periodo se manifestará mediante un prolongado patrón de inestabilidad y alta humedad.

Los informes técnicos del Servicio Meteorológico Nacional advirtieron que este corredor de humedad no actúa solo. “La combinación entre el aire cálido y húmedo de origen amazónico y la circulación atmosférica más fría que ingresa desde el sur reúne dos de los principales ingredientes para el desarrollo de tormentas potencialmente severas e inestabilidad prolongada”, señalaron desde el organismo estatal .

Continúan las lluvias en el AMBA: precipitaciones intermitentes y la influencia de El Niño como factor clave de inestabilidad

Super El Niño en el AMBA: lluvias persistente y frío invernal

Además, el panorama en la cuenca del Río de la Plata estará dominado por el riesgo de sudestadas: vientos moderados a fuertes del sudeste que dificultan el drenaje natural de los ríos, elevando la probabilidad de anegamientos urbanos y crecidas en las zonas ribereñas.

PM