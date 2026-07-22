Alerta roja por frío extremo en el sur del país: las heladas y las marejadas azotan a la Patagonia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta roja por frío extremo para el sur de la Patagonia, con especial foco en la provincia de Santa Cruz y sectores de la cordillera, donde las marcas térmicas descendieron a niveles críticos capaces de afectar la salud de personas saludables.

Las condiciones meteorológicas adversas no solo se manifestaron en termómetros bajo cero, sino también en un violento temporal de nieve y en intensas marejadas que impactaron contra la franja costera atlántica, generando destrozos menores e interrupciones en la circulación local.

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De acuerdo con la información consignada por la agencia Télam y reflejada en publicaciones de Clarín y Meteored, la masa de aire de origen polar se instaló con fuerza en el extremo sur del mapa nacional, propiciando registros severos que superaron los 10 grados bajo cero de sensación térmica.

Frente a este escenario de peligrosidad extrema, la Subsecretaría de Protección Civil y los organismos sanitarios apelaron a la población a restringir las salidas al exterior y extremar las medidas de cuidado en los hogares para prevenir cuadros de hipotermia o intoxicaciones por monóxido de carbono.

Riesgo para la salud, complicaciones en rutas y el impacto de las marejadas costeras

Las autoridades de emergencia instaron a utilizar abrigos por capas, mantener la ventilación adecuada en ambientes calefaccionados a gas y proteger especialmente a niños, adultos mayores y personas con patologías crónicas, sectores calificados de mayor vulnerabilidad ante el frío desmedido.

Las autoridades de emergencia instaron a utilizar abrigos por capas

En las zonas ribereñas y portuarias, las marejadas ciclónicas empujaron olas de gran altura hacia los paseos costeros, provocando anegamientos temporales y obligando a las fuerzas de seguridad a concretar cortes preventivos de tránsito para evitar accidentes mecánicos o caídas.

Asimismo, la Vialidad Nacional dispuso restricciones severas en diversas rutas patagónicas debido a la formación de placas de hielo acumulado sobre la calzada y a la baja visibilidad provocada por el viento blanco y las nevadas persistentes.

El pronóstico de Meteored anticipa que el cuadro de humedad a tope y bajas temperaturas continuará durante varios días, manteniendo un patrón inestable con probabilidad de nuevos frentes fríos y nevadas en la región precordillerana.

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Los equipos de asistencia social en municipios santacruceños desplegaron operativos especiales de reparto de leña y módulos alimentarios en los barrios vulnerables que carecen de red de gas natural, en un esfuerzo por mitigar el impacto del temporal.

Expertos del área de meteorología recordaron que la alerta roja implica un efecto de "alto a extremo" en la salud de toda la comunidad, por lo que las recomendaciones oficiales deben acatarse de manera rigurosa mientras persista la masa polar.