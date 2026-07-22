Continúan las lluvias en el AMBA: precipitaciones intermitentes y la influencia de El Niño como factor clave de inestabilidad

El pronóstico del tiempo mantiene en alerta a los habitantes del AMBA y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tras el avance de un frente húmedo que dejó precipitaciones intermitentes y un marcado descenso de la visibilidad. Este miércoles continuará con lloviznas aisladas y abundante nubosidad con temperaturas que oscilarán entre los 8 °C y los 14 °C.

Las persistentes lluvias que vienen registrándose en el centro del país no son un hecho aislado. La comunidad científica y meteorológica señala el fenómeno microclimático de El Niño, como un factor clave en la frecuencia e intensidad de los eventos de mal tiempo.

Clima para hoy 22 de julio: alerta roja en la Patagonia y lloviznas matinales en CABA

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Durante la tarde se prevé un paulatino mejoramiento en las condiciones atmosféricas en toda la región metropolitana, con una disminución de la nubosidad que permitirá la presencia de sol antes de que comience a descender la temperatura hacia la noche.

Cómo estará el tiempo en el AMBA durante lo que resta de la semana

De acuerdo al reporte del Servicio Meteorológico Nacional y el análisis de los especialistas sobre la influencia de El Niño, las precipitaciones darán un respiro gradual, pero la nubosidad y el frío predominarán durante lo que resta de la semana.

Según el reporte oficial del MSN, las condiciones climáticas irán mejorando lentamente a partir de la segunda mitad de la semana, aunque el sol tardará en asomar definitivamente.

Galería de fotos del temporal de nieve en Mendoza, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz

El impacto de El Niño en las precipitaciones del AMBA

La investigadora del CONICET y exvicepresidenta del Grupo de Trabajo I del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), Carolina Vera, explicó: “Como estamos en un periodo influenciado por El Niño, actualmente este fenómeno está promoviendo presiones más bajas que lo normal en el centro-oeste de nuestro país y, por ende, este tipo de situaciones de mal tiempo pueden verse más favorecidas”.

Lluvias aisladas y mejoras graduales

Frío extremo: ¿hasta cuándo estará y cómo será el clima los próximos días?

El flujo de vientos conocido como la corriente en chorro de bajo nivel transporta humedad de manera continua desde la cuenca amazónica hacia el norte y centro de la Argentina. Al chocar con las masas de aire frío provenientes de la Patagonia, se generan estos bloqueos nubosos prolongados.

PM