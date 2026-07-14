Frío extremo: ¿hasta cuándo estará y cómo será el clima los próximos días?

La intensa ola de frío que afecta a gran parte de la Argentina comenzó a perder fuerza de manera gradual, aunque las bajas temperaturas continuarán durante los próximos días, especialmente durante las mañanas y las noches. De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, el alivio llegará de forma paulatina en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), mientras que en varias provincias del centro y sur del país persistirán las heladas.

En el AMBA, se espera que las temperaturas mínimas sigan siendo muy bajas durante buena parte de la semana, con registros cercanos a los 3 °C y 5 °C, mientras que las máximas comenzarán a recuperarse lentamente hasta ubicarse entre los 14 °C y los 17 °C. El cielo se mantendría con nubosidad variable y, por el momento, no se prevén lluvias de importancia.

En la región central del país, provincias como Córdoba, Santa Fe, La Pampa y San Luis continuarán registrando heladas durante las primeras horas del día, aunque las temperaturas irán en ascenso con el correr de la semana. En Cuyo y el norte argentino también se esperan mañanas frías, pero con tardes más templadas gracias al ingreso de una masa de aire más cálida.

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La Patagonia seguirá siendo la región con las condiciones más rigurosas. Allí continuarán las temperaturas bajo cero, las heladas intensas y las nevadas en sectores cordilleranos, acompañadas por fuertes vientos que mantendrán muy baja la sensación térmica.

Los especialistas explican que el cambio de tiempo se producirá por el desplazamiento de la masa de aire polar que dominó el país durante los últimos días. Si bien el ascenso térmico será progresivo, las condiciones seguirán siendo propias del invierno y aún podrían registrarse jornadas muy frías en distintos puntos del territorio nacional.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan continuar con las medidas de prevención frente a las bajas temperaturas, especialmente para proteger a niños, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad. También aconsejan extremar los cuidados al utilizar sistemas de calefacción para evitar accidentes por intoxicación con monóxido de carbono.