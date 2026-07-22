La Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) transitan este miércoles 22 de julio bajo un escenario meteorológico dominado por la nubosidad densa, el ambiente fresco y registros térmicos acotados que exigen abrigo desde las primeras horas de la mañana.

De acuerdo con el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), no se registran alertas meteorológicas vigentes para el territorio porteño, aunque el inicio de la jornada se presenta con una humedad promedio del 89% y probables lloviznas aisladas de corta duración hacia la media mañana.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy miércoles 22 de julio

Para el transcurso de este miércoles en CABA, el organismo oficial proyecta una temperatura mínima de 8°C y una máxima que tocará los 14°C, configurando una tarde de características templadas a fresca con vientos leves que soplarán desde el sector sur.

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Clima miércoles 22 de julio

En el segundo cordón y los distintos partidos del conurbano bonaerense, las condiciones mantienen una tónica similar pero con matices térmicos levemente inferiores, donde los registros mínimos descendieron hasta los 7°C al amanecer y las marcas máximas se prevén en torno a los 13°C.

Durante la tarde se prevé un paulatino mejoramiento en las condiciones atmosféricas en toda la región metropolitana, con una disminución de la nubosidad que permitirá la presencia de sol antes de que comience a descender la temperatura hacia la noche.

Alertas y clima en el resto de Argentina

El panorama climático nacional muestra un marcado contraste impulsado por el Sistema de Alerta Temprana, que mantiene advertencias de alerta roja en la región patagónica debido al avance de un pulso de aire polar muy intenso.

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El extremo sur del país concentra las situaciones más críticas con alerta roja por frío extremo en Santa Cruz y Río Negro, donde los termómetros descenderán de manera drástica hasta alcanzar marcas mínimas de -11°C, representando riesgos severos para la salud.

Paralelamente, rige una alerta amarilla por nevadas persistentes en la cordillera de Neuquén, estimando acumulados importantes que afectarán la circulación, mientras que en el Litoral se destaca una alerta amarilla por tormentas fuertes en Misiones.

Pronóstico extendido y tendencia semanal

En cuanto al pronóstico extendido para el AMBA, la tendencia semanal indica que las condiciones meteorológicas tenderán a estabilizarse transitoriamente durante el jueves 23, jornada con cielo parcialmente nublado y registros térmicos de 7°C de mínima y 14°C de máxima.

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Sin embargo, el alivio será breve, ya que los modelos numéricos de pronóstico anticipan el retorno de la inestabilidad hacia la tarde y noche del viernes 24, día en el que reaparecerán las lluvias aisladas con una máxima que se ubicará en los 15°C.

Para el próximo fin de semana, el centro del país registrará un nuevo repunte gradual de la temperatura, con mínimas de 9°C y máximas que escalarán hasta los 16°C el sábado bajo un cielo mayormente nublado.