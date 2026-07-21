Un nuevo estudio liderado por un equipo de científicos británicos determinó que la extensión del hielo Ártico alcanzó niveles mínimos o de retracción sin precedentes en el registro observacional moderno. Los autores del informe técnico señalaron que “el ritmo de pérdida de hielo actual no tiene ningún parangón dentro del registro histórico reciente”. La pérdida constante de la masa gélida en la cuenca ártica no es solo un indicador del cambio climático, sino un catalizador de eventos extremos a escala global.

El estudio, coordinado por especialistas de la Universidad de Southampton (Soton), combinó décadas de mediciones satelitales con las simulaciones informáticas más avanzadas disponibles hasta la fecha.

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El objetivo central de la investigación consistió en evaluar si la drástica disminución de la capa de hielo marino responde únicamente a la variabilidad natural del clima o si se trata de una anomalía atribuible directamente al impacto de las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por la actividad humana.

Retracción sin precedentes del hielo Ártico

Los investigadores de la Universidad de Southampton contrastaron los registros recopilados por satélites meteorológicos y oceanográficos durante los últimos 40 años, con fenómenos extremos simulados a través de los modelos climáticos del Proyecto de Intercomparación de Modelos Acoplados (CMIP6).

Los expertos de la casa de altos estudios de Soton advirtieron que la sustitución de una superficie blanca reflectante (que devuelve la radiación solar al espacio gracias al efecto albedo) por una superficie oceánica oscura que absorbe calor, amplifica todavía más el calentamiento global.

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Entre las principales ramificaciones señaladas por los científicos se destacan:

- Alteración de la Corriente del Chorro (Jet Stream): El debilitamiento del gradiente térmico entre el Polo Norte y el Ecuador desestabiliza las corrientes de aire en la troposfera, favoreciendo olas de calor prolongadas en verano y olas de frío extremo en invierno en Europa y América del Norte.

- Aceleración de la fusión continental: La menor presencia de hielo marino en las costas acelera el derretimiento de la capa de hielo terrestre de Groenlandia, contribuyendo directamente al aumento del nivel del mar.

- Disrupción del ecosistema ártico: Especies clave como el oso polar, la foca anillada y diversos ejemplares de microflora marina ven destruidos sus hábitats naturales de caza, reproducción y alimentación.

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Urgencia climática y perspectivas futuras

Los hallazgos difundidos por la Agencia EFE refuerzan las advertencias formuladas previamente por la comunidad científica internacional: si las trayectorias actuales de emisiones de carbono se mantienen sin cambios drásticos, el Océano Ártico podría experimentar sus primeros veranos completamente libres de hielo significativamente antes de lo previsto a mitad de este siglo.

El nuevo y riguroso estudio de la Universidad de Southampton subraya la urgencia de profundizar la cooperación internacional para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y de continuar monitorizando la salud de la criosfera mediante tecnologías de teledetección espacial de alta resolución. La preservación del polo norte, concluyen los investigadores, sigue siendo clave para mantener la estabilidad del sistema climático planetario.

PM/fl