Galería de fotos del temporal de nieve en Mendoza, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz

Promediando el invierno, las bajas temperaturas ya se sienten en todo el país y en particular en las provincias cordilleranas y del sur, como Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde rige el alerta por nevadas persistentes.
El martes por la mañana en Santa Cruz se registraron -20 °C y este miércoles se registraron temperaturas similares. La zona de los Lagos en el sur de Neuquén, y también en Bariloche, Río Negro, se esperan nevadas hoy.
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Rige un alerta roja por frío extremo para hoy en el oeste de Santa Cruz y el sudeste de Chubut, mientras que para el resto de Santa Cruz hay alerta naranja, para Tierra del Fuego y el resto de la provincia de Chubut se mantienen en alerta amarilla.
Mendoza ya acumuló entre tres y cuatro metros de nieve en la Cordillera y hay alerta por nevadas persistentes en el extremo sur de la provincia y de Neuquén, donde se espera hasta 50 centímetros durante la mañana de hoy.
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Para el jueves se espera que en la cordillera de Mendoza y en San Juan las nevadas lleguen a superar los 1,5 metros.
MEG/fl