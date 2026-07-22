miércoles 22 de julio de 2026
CLIMA
Frío extremo

Galería de fotos del temporal de nieve en Mendoza, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz

Con temperaturas de -20 °C y temporal de nieve, las provincias fueron las más afectadas por la ola polar que las dejó bajo un manto blanco dejando caminos casi intransitables.

Nevadas 22072026
Nevadas en Trevelin | Imagen Web
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Promediando el invierno, las bajas temperaturas ya se sienten en todo el país y en particular en las provincias cordilleranas y del sur, como Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde rige el alerta por nevadas persistentes.

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Santa Cruz registró -20 °C en la mañana del martes.

El martes por la mañana en Santa Cruz se registraron -20 °C y este miércoles se registraron temperaturas similares. La zona de los Lagos en el sur de Neuquén, y también en Bariloche, Río Negro, se esperan nevadas hoy.

Clima para hoy 22 de julio: alerta roja en la Patagonia y lloviznas matinales en CABA

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Nevadas 21072026
En la cordillera se esperan más de 1,5 metros de nieve para el jueves.

Rige un alerta roja por frío extremo para hoy en el oeste de Santa Cruz y el sudeste de Chubut, mientras que para el resto de Santa Cruz hay alerta naranja, para Tierra del Fuego y el resto de la provincia de Chubut se mantienen en alerta amarilla.

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Trevelin, Chubut, bajo un manto totalmente blanco luego del temporal de nieve.

Mendoza ya acumuló entre tres y cuatro metros de nieve en la Cordillera y hay alerta por nevadas persistentes en el extremo sur de la provincia y de Neuquén, donde se espera hasta 50 centímetros durante la mañana de hoy.

Frío extremo: ¿hasta cuándo estará y cómo será el clima los próximos días?

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El temporal de nieve dejó caminos intransitables.

Para el jueves se espera que en la cordillera de Mendoza y en San Juan las nevadas lleguen a superar los 1,5 metros.

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MEG/fl

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