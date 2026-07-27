Georgieva llega al país: Milei la recibe con una meta fiscal incumplida y reservas en recuperación

Kristalina Georgieva llegará este lunes a la Argentina por invitación de Javier Milei y mantendrá una reunión con el mandatario en la Casa Rosada. También tiene previstos contactos con integrantes del equipo económico durante una visita marcada por la evolución del programa acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Será el primer encuentro cara a cara entre ambos desde septiembre de 2025.

Las reservas ofrecen una señal favorable para el Gobierno. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró más de US$13.000 millones durante 2026 y alcanzó el objetivo correspondiente a la primera mitad del año. El frente fiscal, en cambio, quedó por debajo de la meta después del resultado negativo registrado en junio.

El déficit de junio dejó el superávit en 0,6% del PBI

El Sector Público Nacional registró en junio un déficit primario de $696.843 millones y un déficit financiero de $1.024.891 millones. El pago de intereses netos alcanzó los $328.049 millones. Con ese resultado, el superávit primario acumulado bajó del 0,7% al 0,6% del Producto Bruto Interno.

La caída impidió cumplir el objetivo acordado con el FMI para el primer semestre. El programa establece que el superávit primario deberá alcanzar el 1,4% del PBI en diciembre. La diferencia deberá cubrirse durante la segunda mitad del año, cuando el margen para aplicar nuevos recortes aparece más limitado.

La anterior visita especial del FMI en Argentina: fue con Kirchner

El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó que el resultado de junio estuvo condicionado por la postergación del vencimiento del Impuesto a las Ganancias para personas humanas y el pago estacional de los aguinaldos. El funcionario admitió que continuar ampliando el superávit mediante reducciones del gasto será más difícil. “Seguir generando superávit vía ajuste ya es muy difícil”, afirmó durante una entrevista televisiva.

Las medidas fiscales informadas al organismo

El último informe técnico del Fondo indicó que la meta anual requerirá una disciplina estricta y sostenida sobre el gasto. Entre los factores señalados aparecen la reducción de impuestos sobre las exportaciones agrícolas, las iniciativas de gasto aprobadas por el Congreso a fines de 2025 y las modificaciones tributarias incluidas en la reforma laboral. El organismo calculó un impacto equivalente al 0,35% del PBI por las decisiones legislativas y otro 0,15% por los cambios impositivos laborales.

Las autoridades argentinas informaron que reducirán subsidios energéticos y buscarán mejorar la focalización de las transferencias sociales. También asumieron el compromiso de racionalizar el gasto discrecional, tanto corriente como de capital. El programa incluye además una revisión de los subsidios al transporte y un fortalecimiento de impuestos especiales.

La postergación de medidas vinculadas con la reforma laboral forma parte de las herramientas previstas para contener el impacto fiscal, con un efecto estimado de hasta 0,15% del PBI. El Gobierno demoró hasta el 1° de noviembre la entrada en vigencia del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) debido al costo que tendría para las cuentas públicas. La decisión fue adoptada mediante una facultad contemplada en la propia ley.

Kristalina Georgieva del FMI llega el lunes a la Argentina

Dentro del Gobierno esperan que la recaudación mejore antes de la nueva fecha prevista para su implementación. La norma permite extender la postergación durante un período limitado. Una demora que supere ese margen obligaría a modificar la legislación en el Congreso.

Georgieva viajará a Vaca Muerta

La agenda de la directora gerente del FMI continuará el martes 28 de julio en Neuquén. Georgieva recorrerá el yacimiento Loma Campana y será recibida por el presidente de YPF, Horacio Marín. La visita se concentrará en uno de los principales desarrollos energéticos del país, cuya producción aumentó su participación en las exportaciones de hidrocarburos.

El organismo seguirá monitoreando las reservas pese al cumplimiento de la pauta del primer semestre. La evaluación contempla las compras netas de dólares y la composición de los activos acumulados por el Banco Central. Para diciembre continúa vigente el compromiso de alcanzar un aumento neto de reservas de US$8.000 millones.