Kristalina Georgieva llega a la Argentina: la agenda con Milei y las reformas que mira el FMI

La titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, arribará a la Argentina el próximo lunes 27 de julio en una visita considerada clave para la relación entre el organismo y el Gobierno de Javier Milei. Será la primera vez que la funcionaria visite oficialmente el país desde que asumió la conducción del Fondo en 2019.

La visita se desarrollará en el marco del acuerdo vigente entre la Argentina y el FMI y estará centrada en el seguimiento del programa económico, las metas fiscales y las perspectivas de crecimiento. Además, incluirá actividades institucionales y una recorrida por Vaca Muerta, uno de los principales proyectos energéticos del país.

La agenda de Kristalina Georgieva durante su visita a la Argentina

La agenda contempla reuniones con el presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, una conferencia en el Palacio de Hacienda, una exposición en el Palacio Libertad y una recorrida por Vaca Muerta, donde visitará el yacimiento de Loma Campana junto al presidente de YPF, Horacio Marín. El objetivo será destacar el potencial energético argentino como fuente estratégica de generación de divisas y crecimiento económico.

La visita se produce en el marco del acuerdo vigente entre Argentina y el FMI y es interpretada como una señal de respaldo al programa económico impulsado por el Gobierno. Según informó previamente Luis Caputo, el encuentro busca profundizar el trabajo conjunto para consolidar la estabilidad macroeconómica y el crecimiento.

Uno de los principales ejes del análisis será el cumplimiento de las metas fiscales. Si bien durante 2026 el Banco Central logró alcanzar los objetivos de acumulación de reservas previstos para el primer semestre, el foco del organismo se desplazó hacia el resultado de las cuentas públicas.

En junio, el Sector Público Nacional registró un déficit primario de $696.843 millones y un déficit financiero superior al billón de pesos. El Ministerio de Economía atribuyó esos resultados a factores estacionales, como el pago del medio aguinaldo y el diferimiento del Impuesto a las Ganancias para personas humanas. Aun así, el Gobierno mantiene el compromiso de alcanzar un superávit primario equivalente al 1,4% del PBI hacia fines de 2026.

Las reformas tributarias que propone el FMI

En paralelo a la visita, también ganaron protagonismo las recomendaciones incluidas en el informe técnico del FMI sobre el sistema tributario argentino. Entre las principales propuestas figura la unificación de las alícuotas del IVA, eliminando progresivamente la tasa reducida del 10,5% y buena parte de las exenciones vigentes, con el objetivo de simplificar el esquema impositivo y mejorar la recaudación.

El organismo sostiene que las exenciones del IVA representan una pérdida de recursos equivalente al 1,2% del PBI, mientras que el régimen del monotributo y otros tratamientos especiales elevan el costo fiscal total hasta aproximadamente el 3,5% del producto.

Otro de los planteos del Fondo apunta a reemplazar el impuesto sobre los Ingresos Brutos por un sistema de IVA dual, administrado de manera conjunta entre Nación y provincias. La iniciativa busca eliminar el denominado "efecto cascada", reducir distorsiones sobre los precios y mejorar la competitividad de la economía, aunque su implementación requeriría amplios consensos políticos y legislativos.

En este contexto, la visita de Kristalina Georgieva no solo servirá para evaluar la marcha del programa económico, sino también para abrir el debate sobre reformas estructurales que podrían redefinir el sistema tributario argentino en los próximos años.