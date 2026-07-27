Argentina terminó el primer semestre con la segunda inflación más alta de la región

La Argentina ocupó el segundo lugar entre los 19 países incluidos en la comparación elaborada con información de sus organismos oficiales de estadística. Venezuela encabezó la tabla y Cuba completó el podio, mientras ninguno de los países ubicados desde la cuarta posición alcanzó una inflación semestral del 5%. En total, 16 economías terminaron la primera mitad del año con una variación de un solo dígito.

En junio, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó una suba mensual del 1,9%, frente al 2,1% registrado en mayo. Fue el nivel más bajo de los últimos diez meses. La variación interanual, en tanto, se ubicó en 33,5%.

Solo tres países superaron el 10%

Venezuela acumuló una inflación de 129,8% durante los primeros seis meses del año y quedó ampliamente por encima del resto de la región. La Argentina ocupó el segundo puesto con 16,8%, mientras Cuba alcanzó el 12,24%. Fueron las únicas tres economías del relevamiento que terminaron el semestre con aumentos superiores al 10%.

Los salarios le ganaron a la inflación en mayo, según el INDEC

Bolivia apareció en el cuarto lugar con una inflación de 4,82%. Colombia quedó apenas por debajo, con 4,77%, una diferencia de cinco centésimas entre ambos países. El porcentaje acumulado por la Argentina fue más de tres veces superior al boliviano.

Honduras terminó el semestre con una variación del 3,8% y ocupó la sexta posición. Perú registró 3,4%, mientras Brasil y Uruguay presentaron porcentajes muy cercanos, de 3,36% y 3,33%, respectivamente. Ninguno de esos cuatro países alcanzó el 4% durante la primera mitad del año.

La diferencia entre la Argentina y Cuba fue de 4,56 puntos porcentuales. Frente a Bolivia, el primer país situado fuera del podio, la brecha llegó a casi doce puntos. El descenso del índice mensual argentino durante junio convivió así con un acumulado todavía muy superior al de las economías ubicadas desde el cuarto puesto.

Diez economías quedaron por debajo del 3%

Chile acumuló una inflación del 2,8% entre enero y junio y quedó por delante de El Salvador, que registró 2,7%. Nicaragua alcanzó el 2,17%. República Dominicana completó el semestre con un aumento del 2,02%.

Paraguay cerró el período con una variación del 1,9%, el mismo porcentaje que la Argentina registró únicamente durante junio. Guatemala acumuló 1,67% y México llegó al 1,5%. Los tres países terminaron la primera mitad del año con aumentos inferiores al 2%.

La inflación mayorista desaceleró con fuerza en junio y anticipan una continuidad de la desinflación

Ecuador registró una inflación del 1,39% y Panamá quedó en 1,1%. Costa Rica ocupó el último lugar de la tabla, con una suba acumulada de apenas 0,08%. Fue el registro más bajo entre los 19 países incluidos en la comparación regional.

DCQ