Acciones tecnológicas: advierten por la volatilidad y el boom de la inteligencia artificial

El economista, Lionel Fernández, habló con Canal E y analizó que las empresas tecnológicas vinculadas a la inteligencia artificial atraviesan un fuerte crecimiento en los mercados internacionales.

"Acá tenemos estas empresas coreanas, surcoreanas, en verdad que fue la empresa que más subió este último año y que empezó a cotizar en el Nasdaq, solo cotizaba en la bolsa de Seúl", explicó Fernández.

Cómo se encuentra el mercado tecnológico

Asimismo, también destacó el comportamiento de SK Hynix y su relación con el mercado tecnológico estadounidense: "Esta SK Hynix y bueno, de vuelta está Samsung que era empresa también de memoria".

Según Fernández, el crecimiento está estrechamente vinculado con la inteligencia artificial y la expansión de los centros de datos. "Todo lo que genera la suba, MU, por ejemplo, es americana, más chiquita que SK Hynix, está subiendo el 12.36. SK Hynix está subiendo el 10%. Y está todo relacionado con lo que es la inteligencia artificial. Toda esta burbuja que se está dando de las competencias de los SAPT, de OpenAI", resaltó.

Dudas sobre la estabilidad de estas acciones

El fuerte crecimiento de estas compañías también plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de las cotizaciones. "Estabilidad no tiene, la verdad que no. Esto es una empresa muy picante, con mucho beta, es lo que varía de acuerdo al índice", afirmó.

En ese sentido, el entrevistado explicó que algunas de estas compañías presentan una elevada sensibilidad frente a los movimientos del mercado: "Estas compañías, el beta es muy alto, es arriba de 2.5, es como el Bitcoin, por ejemplo, que también es arriba de 2.5. Tesla también tiene un beta muy alto, también es tecnológica, no es de autos".

También advirtió sobre la distancia entre las cotizaciones actuales y sus medias móviles. "Entonces, bueno, por ahí da miedo comprar a estos precios este tipo de compañías", expresó.