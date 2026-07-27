Luis Caputo y Kristalina Georgieva brindan conferencia de prensa desde el ministerio de Economía

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, inició este lunes una visita oficial a la Argentina, interpretada como una nueva señal de respaldo político al gobierno de Javier Milei y al programa económico que lleva adelante el ministro Luis Caputo.

Georgieva llegó durante la mañana a Buenos Aires y su primera actividad oficial tuvo lugar en el Ministerio de Economía, donde fue recibida por Caputo. Tras el encuentro, ambos brindan una conferencia de prensa desde el Palacio de Hacienda para informar los principales temas abordados durante la reunión.

“Me entusiasma conectar con gente de toda Argentina y conocer más sobre las oportunidades del país. Desde la innovación hasta la energía, Argentina tiene un enorme potencial para impulsar el crecimiento, crear empleos y construir un futuro más próspero”, expresó la titular del FMI en su cuenta de X al comenzar su visita.

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