"El petróleo está bajando fuertemente", tras confirmarse un alto al fuego entre Estados Unidos e Irán

La escalada y posterior distensión del conflicto entre Estados Unidos e Irán volvió a generar fuertes movimientos en los mercados internacionales. En ese contexto, este medio se comunicó con el consultor y analista del mercado de granos, Germán Iturriza.

Germán Iturriza explicó que la baja del petróleo responde al freno de las hostilidades en Medio Oriente, aunque aclaró que todavía no existe un acuerdo formal. "Tenemos hoy el petróleo bajando fuertemente, entre un 8 y 9%", señaló.

Cómo fue la reacción del mercado

Según describió, la reacción del mercado comenzó incluso antes de la apertura de la jornada. "El mercado empezó a trabajar fuertemente a la baja, el petróleo arrancó a las 7 de la tarde y mostraba señales de mucha debilidad", indicó.

Iturriza remarcó que la caída de los commodities no estuvo impulsada por una decisión política concreta, sino por expectativas del mercado. "No tuvimos un anuncio ni una situación de algo formal, un pedido de negociación", afirmó. En cambio, explicó que, "son todos deslizamientos, todos rumores", que comenzaron a validarse porque "Estados Unidos e Irán frenaron los ataques, no tenemos prácticamente ataques en las últimas 48 horas".

Sin embargo, recordó que la situación geopolítica todavía no está resuelta: "Físicamente el estrecho Ormuz sigue controlado por Irán y sigue de alguna manera cerrado".

Qué se recomienda para los productores agropecuarios

Frente al retroceso de la soja y el maíz, el entrevistado pidió prudencia. "Es clave que los productores mantengan la calma en este sentido, no perdamos el foco de la película de fondo y esto es solamente un capítulo que se está escribiendo en este instante y por ahora es bajita", sostuvo.

También relativizó la magnitud del movimiento bajista: "Ni el viernes iban los precios a subir hasta el infinito, ni hoy van a bajar hasta el infierno".