Fernando Camusso advirtió por el impacto de una suba de tasas de la FED: “Argentina no se puede dar ese lujo”

El director de Rafaela Capital, Fernando Camusso, habló con Canal E y analizó que la posibilidad de que la Reserva Federal de Estados Unidos suba las tasas de interés genera preocupación por sus posibles efectos sobre los mercados emergentes y, en particular, sobre Argentina.

“Nosotros creemos realmente que por ahora sería bastante normalizado cualquier impacto”, señaló Camusso, aunque advirtió que el escenario internacional podría complicarse si las tasas estadounidenses permanecen elevadas.

El impacto de la escalada en el conflicto entre Irán y Estados Unidos

Asimismo, explicó que el contexto cambió debido a distintos factores: “De repente la geopolítica se complicó, los precios del petróleo subieron, el mercado de trabajo no desacelera en Estados Unidos, evidentemente, y eso hace, entre otras cosas, que haya más probabilidades de una suba de tasas que de una baja de tasas para incentivar la economía, que era básicamente lo que quería Trump”.

Según Camusso, una eventual suba de las tasas internacionales podría generar un “vuelo a la calidad” y afectar a países como Argentina. “Todos sabemos, digamos, de alguna u otra manera los posibles problemas que puede traer en economías en Argentina, no necesariamente en la Argentina, cualquier vuelo a la calidad que implique cierre de riesgos”.

Una suba de tasas perjudicaría la salida a los mercados internacionales

En ese sentido, planteó un escenario de mayor dificultad para el financiamiento argentino: “En la medida que una tasa bien larga, 30 años, supere por lo menos el 5 o 20% y nos vayamos a una tasa de 10 años, bastante más arriba de la que esté ahora, lo que vas a tener es un problema para el año que viene de Argentina”.

Además, el entrevistado marcó una diferencia entre Argentina y Brasil frente a un escenario de tasas internacionales más elevadas: “Uno de los mayores problemas en Argentina es que vos no podés subir la tasa de interés de manera de que los flujos no se vayan o no vuelvan en una especie de vuelo a la calidad”.

Y agregó: “Argentina no se puede dar ese lujo y vamos a entrar seguramente en breve a un contexto de pricing de un año electoral”.