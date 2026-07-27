Alberto Ruskolekier sobre la visita de Milei al hijo de Jair Bolsonaro: "Es un destrozo de las relaciones diplomáticas"

El analista internacional, Alberto Ruskolekier, dialogó con Canal E y evaluó que la relación entre Argentina y Brasil atraviesa uno de sus momentos más delicados de los últimos años tras la visita de Javier Milei a Jair Bolsonaro.

Ruskolekier sostuvo que, "estamos asistiendo, yo diría algo bastante extraño en las relaciones diplomáticas entre dos países amigos. Una relación que viene ya de más de doscientos años con Brasil", y explicó que el episodio se desencadenó cuando Milei intentó visitar al ex presidente brasileño, Jair Bolsonaro, quien se encontraba bajo restricciones judiciales.

Javier Milei no se guardó nada en su visita a Brasil

Según detalló, "Milei llegó el sábado, no pudo ver a Jair, sí se reunió con su hijo Bolsonaro", en un contexto que profundizó la tensión bilateral. También remarcó el deterioro del clima político al señalar que "además insultó a un juez de la Suprema Corte y lo llamó basura calva", un lenguaje que calificó como inusual para este tipo de relaciones institucionales. Incluso recordó que, "hoy el ministro de Economía de Brasil le dijo a Milei que era un payaso. Fíjate el lugar al cual se ha llegado".

Más allá del conflicto político, Ruskolekier puso el foco en la importancia económica de Brasil para Argentina y recordó que, "Brasil es el principal socio comercial de la República Argentina" y precisó que durante 2025 Argentina "exportó a Brasil 16.500 millones de dólares e importó 22", aunque aclaró que el déficit bilateral convive con una balanza comercial general positiva para el país.

La importancia de Brasil para el comercio internacional de Argentina

También destacó que, "el segundo es China" y "el tercer socio comercial en importancia es Estados Unidos de Norte América", lo que ubica a Brasil como un actor central para la economía argentina.

El interrogante principal es si la crisis política terminará trasladándose al plano económico. El entrevistado explicó que existen visiones contrapuestas: "Algunos analistas piensan que esperan que no, que esto de alguna manera quede un poco en el olvido. Yo precisamente no creo que quede en el olvido, lo que sí creo que los intereses comerciales son importantes".

En ese sentido, insistió en separar los planos, aunque advirtió que ambos están estrechamente vinculados: "Por un lado tenemos un hecho comercial con Brasil y por otro lado es un destrozo de las relaciones diplomáticas".