Un analista explicó por qué aumentó la morosidad en los bancos argentinos

El analista financiero, Marcelo Mazzon, en comunicación con Canal E, analizó que el sistema financiero argentino atraviesa un proceso de reacomodamiento tras la fuerte volatilidad registrada desde mediados de 2025.

Según explicó Mazzon, el origen del escenario actual estuvo en los cambios monetarios y el contexto electoral. "La verdad que el sistema financiero, como todos sabemos, sufrió mucho lo que fue la volatilidad de tasas a partir del 10 de julio del 2025. Fue el momento donde se elimina la LELIQ, que era el punto de referencia para la administración de la liquidez bancaria", planteó.

El proceso electoral fue determinante para el aumento de la morosidad

Ese escenario, sumado a la incertidumbre política, afectó la capacidad de pago de muchas familias y empresas: "Se complejizó el sector financiero con un evento electoral y eso, siendo la materia prima la compraventa de dinero de los bancos, eso obviamente afectó lo que fue la mora".

Mazzon remarcó que, pese al crecimiento del crédito durante el año, las entidades comenzaron a modificar su estrategia. "A partir de este año, todos los bancos empezaron una negociación activa de las condiciones del crédito, tratando de beneficiar con el descenso de tasas a los clientes que tenían problemas", resaltó.

Cómo se llevó a cabo el acercamiento de los bancos a los clientes

En ese sentido, aclaró que el objetivo fue evitar que los clientes abandonaran el sistema financiero: "Todos los bancos con tarjeta de crédito, con préstamos personales, con diferentes líneas de negocio, fuimos tomando cartas en el asunto, fuimos acercándonos a los clientes". Incluso destacó que, "esto fue algo de todo el sistema".

No obstante, el entrevistado reconoció que existe un grupo especialmente vulnerable. "La única complejidad ahí es el cliente que por razones X estaba desvinculándose del mercado laboral", expresó.

Otro de los focos del mercado pasa por los préstamos hipotecarios. En este sentido, sostuvo que las entidades comenzaron a reducir las tasas para incentivar la demanda: "En las últimas semanas hubo una corrección. De hecho, hemos visto que las principales entidades financieras bancarias fueron corrigiendo de UVA + 15, han pasado a UVA + 9, a UVA + 8".