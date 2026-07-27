Mercado cambiario: "El dólar está empezando a tomar todo el terreno perdido que no tuvo en el primer semestre"

El analista bursátil, Nicolás Borra, en contacto con Canal E, evaluó que el mercado financiero argentino atraviesa una etapa de reacomodamiento marcada por la recuperación del dólar, una mayor demanda de cobertura y un escenario internacional más débil.

Nicolás Borra describió un panorama mixto para los mercados: "Y en el plano internacional con bajas, en el nacional te diría neutro con sesgo bajista, si veo por sectores, el bancario está positivo, mientras que obviamente el energético con una caída de más del 6% y el crudo en terreno negativo".

Se estima que el dólar estaría atravesando una corrección de precios

Con respecto a la fuerte suba del dólar blue y la evolución del mercado cambiario, sostuvo que el movimiento era esperable. "La verdad es que el dólar está empezando a tomar todo el terreno perdido que no tuvo en el primer semestre. Ya veníamos anticipando que esto podía pasar en cualquier momento. No creemos que sea para alarmarse por el momento", planteó.

En ese sentido, Borra explicó que las proyecciones de mercado continúan siendo moderadas: "Pensemos que más o menos lo que sería el REM ve un dólar de entre 1.650 y 1.700 para diciembre. Entonces el camino parece el adecuado para llegar hasta esa meta".

Cuál es la postura de los inversores

Sin embargo, advirtió que los inversores ya comenzaron a modificar sus estrategias. "Vemos que los inversores están tomando cobertura. Vemos lo que sería la tasa fija exigiendo más tasa. Llegamos a rendir un 1.6, 1.7 mensual y ahora estamos en terreno del 2% mensual, casi promedio en toda la curva. Y vemos también posiciones en dolar linked que antes no se veían", resaltó.

Respecto de la intervención oficial en el mercado de futuros y de bonos atados al dólar, el entrevistado afirmó que el objetivo es contener las expectativas cambiarias: "Tenemos al Central marcando lo que sería el spot de futuro y también vendiendo dólar linked en paralelo".

Aún así, destacó un dato positivo. "Como parte positiva, no deja de comprar dólares. Eso significa que no se ve lo suficientemente amenazado para revertir lo que sería la operatoria del Central en el mercado abierto", expresó.