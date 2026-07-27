Visita del FMI: Julio Gambina explicó qué busca Kristalina Georgieva en Argentina

El economista, Julio Gambina, en diálogo con Canal E, evaluó la visita de una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) a Argentina, en paralelo con la creciente tensión diplomática entre Javier Milei y el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

Para Gambina, la llegada del FMI debe interpretarse en un contexto mucho más amplio. "El FMI está auditando la política económica argentina desde que se llevó al acuerdo en el 2018, cuando le hizo el préstamo más importante a algún país en la historia del FMI", planteó.

La función de Kristalina Georgieva en Argentina

En ese sentido, recordó que, "Argentina es el deudor número uno del FMI" y afirmó que, "Kristalina Georgieva, si quiere cuidar su puesto como directora gerente, tiene que asegurarse que la Argentina cumpla con lo que el FMI quiere".

Gambina remarcó que detrás de esa relación existe una fuerte influencia de Estados Unidos. "El principal accionista del FMI es Estados Unidos" y, a su entender, "lo que está en el horizonte es un debate geopolítico global".

En esa línea, explicó que, "Estados Unidos está muy preocupado por el rumbo de América Latina y el Caribe, sobre todo en conflicto con dos grandes países, los dos más importantes, Brasil y México".

Estados Unidos y su involucramiento con el resto de Latinoamérica

Al referirse al viaje de Javier Milei a Brasil, el entrevistado vinculó esa visita con la campaña electoral brasileña. "En la disputa global, está claro que Estados Unidos está intentando fortalecer su retaguardia. Y para eso lo usa Javier Milei, para que intervenga políticamente en la elección de Brasil y ayude a que Brasil se alinee con la ultraderecha".

Además, agregó: "No hay que mirar solo lo que pasa en la Argentina, sino que hay que mirarlo globalmente".