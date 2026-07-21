Julio Gambina sobre el crecimiento de las exportaciones energéticas: “Esto no impacta en la sociedad de a pie”

El economista, Julio Gambina, conversó con Canal E y se refirió al impacto del petróleo y el crecimiento de las exportaciones energéticas en la economía argentina y advirtió que la mejora del balance energético no necesariamente se traduce en un mayor bienestar para la población.

"El tema del petróleo es un tema muy delicado, de mucho interés porque para la Argentina es una novedad el superávit energético", sostuvo Gambina al referirse al desempeño del sector y al crecimiento de Vaca Muerta.

Auge de las exportaciones del crudo

En ese sentido, explicó: "Nosotros tenemos el dato, es que en el primer semestre de este año 2026 tenés un nivel de exportaciones de crudo de 6.600 millones de dólares y tenés un superávit neto de 2.207 millones de dólares más que en el 2025".

Gambina destacó que se trata de un cambio relevante para el país. "Esto es una novedad porque hasta el 2023, si bien ya estaba Vaca Muerta en funcionamiento, eso todavía no se manifestaba, no se expresaba, no aparecía en el balance energético. Ahora tenés un balance energético positivo", planteó.

El superávit energético no tiene relevancia para la población

Sin embargo, marcó una diferencia entre la mejora de las variables macroeconómicas y la situación de los hogares: "Son cifras que para la macroeconomía cierran, pero esto no impacta en la sociedad de a pie porque no es que esto derrame en la mayoría de la población".

Además, el entrevistado cuestionó el impacto de la rentabilidad energética sobre la economía doméstica. "No sólo que no derrama por el incremento de los precios de los combustibles sino que en realidad esto como mucho acumula rentabilidad para las corporaciones transnacionales vinculada a la energía, principalmente el petróleo", resaltó.

También resaltó el cambio en la composición de las exportaciones argentinas: "El dato interesante es que cuando vos mirás los 10 principales productos de exportación de la Argentina encabeza el crudo. No aparece en primer lugar la soja sino que aparece el crudo".