Morosidad en alza: por qué los bancos reducen los créditos para las familias

El economista jefe de EcoGo, Lucio Garay Méndez, evaluó en Canal E que el sistema financiero argentino atraviesa un escenario de contrastes, mientras crece el crédito destinado a empresas, especialmente a través de préstamos comerciales y con garantía real, la morosidad de las familias continúa en niveles elevados.

“El crédito fue uno de los principales daños que tuviste en la economía durante 2020, te diría finalmente 2024, 2025, hasta el periodo preelectoral”, explicó Garay Méndez, quien vinculó la recuperación de la actividad económica con la evolución del financiamiento al sector privado.

Los bancos cada vez le prestan menos a las familias

Sobre la morosidad, señaló: “Cuando ves el desagregado, de irregularidades que el saldo total de crédito de la economía, se mantiene en términos reales”. Y agregó: “A las empresas les está aumentando el crédito, les están tomando más crédito, les baja la tasa que tienen y demás, pero está compensado negativamente por los bancos que le están prestando menos a las familias”.

Méndez destacó que el ritmo de crecimiento de los créditos irregulares comenzó a desacelerarse: “Lo que sí se viene desacelerando es el saldo irregular, que llegó a crecer en los peores meses un 15% por mes y ahora solamente está creciendo un 3% por mes y está más o menos estabilizado y con tendencia a la baja”.

Cada vez más familias optan por el refinanciamiento

En cuanto a las familias endeudadas, remarcó el papel de la refinanciación bancaria: “Muchas de las familias que hoy están endeudadas, que están pagando intereses punitorios y demás por no poder pagar ni siquiera el mínimo de la tarjeta o pagando el mínimo y refinanciando saldo, muchas veces lo que se encuentran es que pueden ir a los bancos a refinanciar”.

Sin embargo, el entrevistado advirtió sobre el costo del financiamiento: “Todavía siguen siendo muy altas, sobre todo cuando mirás el spread entre la tasa que te paga un plazo fijo y a la cual te presta el banco estos créditos que recién mencionaba, están altos en términos históricos”.

Otro de los ejes fue el mercado cambiario. En este sentido, consideró que las tasas negativas en los futuros forman parte de una estrategia oficial para contener las expectativas: “Creo que este desarbitraje que se está marcando en el mercado de futuros en los últimos días, el viernes y hoy, tenías el tipo de cambio un poco al alza”.