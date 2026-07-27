Todo lo que dejó la reunión entre Patricia Bullrich y los representantes del agro: "Crear estos puentes es muy necesario”

El presidente del Centro de Corredores y Agentes de la Bolsa de Cereales, Marcos Hermansson, pasó por Canal E y destacó la necesidad de fortalecer el vínculo entre el sector agroindustrial y el Poder Legislativo para impulsar proyectos estratégicos vinculados a biocombustibles, inversiones, desregulación y competitividad.

Marcos Hermansson explicó que el encuentro con la senadora Patricia Bullrich se enmarca en un trabajo que busca consolidar una agenda legislativa para el agro. "Esto en realidad es una etapa más de todo un trabajo que venimos haciendo", señaló, y remarcó que el objetivo es "poder aportar, ayudar e informar qué está pasando en la actividad agropecuaria o agroindustrial en general".

La importancia de fortalecer lazos entre el Gobierno y el agro

Además, sostuvo que resulta fundamental "poder crear estos puentes muy necesarios entre instituciones vinculadas a nuestro sector, poder ejecutivo y poder legislativo", motivo por el cual aseguró: "Seguimos con esta agenda".

Hermansson explicó que analizaron distintos aspectos técnicos relacionados con el funcionamiento de los mercados. "Nos pusimos a ver la redacción de todo el proyecto de ley", indicó, y agregó que la intención fue "explicar qué son los mercados institucionalizados, cómo funcionan los mercados y a qué apuntan los mercados".

Las mismas reglas de juego para todo el sector

En ese sentido, remarcó: "Cuando se habla de mercados y de transacciones a futuro, creemos que como mínimo debe haber una apertura para donde todos puedan jugar con las mismas reglas de juego en tiempo y forma".

El entrevistado también destacó el respaldo del sector a la iniciativa: "El sector en general apoya esta ley", aunque aclaró que existen aspectos que buscan perfeccionar para garantizar su correcta implementación. "Queremos emprolijar para que, de poder avanzar, las cosas se hagan de manera correcta para todo el arco agroindustrial y no para alguien en particular", afirmó.

Respecto de los regímenes de promoción de inversiones, explicó que la reunión estuvo enfocada principalmente en cuestiones institucionales. "Creemos que son las bolsas, las entidades que agrupan a todos nosotros donde las cosas se pueden hacer en beneficio del país y no en beneficio de un sector determinado por encima de otro", sostuvo.