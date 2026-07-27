El canciller brasileño Mauro Vieira cuestionó duramente la visita privada de Javier Milei a Brasil para un acto partidario. Vieira sostuvo que las críticas del mandatario argentino "representan una injerencia inaceptable y un ataque no solo a Lula da Silva y la Justicia, sino a la democracia y al pueblo de Brasil". En declaraciones a Infobae, calificó el hecho como una provocación inédita en más de dos siglos de relación bilateral y aseguró que el gobierno no se dejará intimidar por referentes de la extrema derecha.

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