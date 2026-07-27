Rosario Central intimó al canciller Pablo Quirno y le exigió que se retracte por sus críticas a un homenaje a la Selección

Rosario Central intimó formalmente al canciller Pablo Quirno y le exigió que se retracte de las críticas que realizó en redes sociales contra un homenaje del club a la Selección argentina. La institución consideró que las acusaciones del funcionario fueron "falsas, maliciosas y ofensivas" y le otorgó un plazo de 48 horas para rectificar sus dichos.

La decisión fue comunicada este lunes mediante un comunicado oficial firmado por el presidente del club. Allí se informó que ya fue enviada una carta documento y se anticipó que, si Quirno no modifica públicamente sus declaraciones, Rosario Central avanzará con una demanda por daños y perjuicios.

Cómo comenzó la polémica

El conflicto se originó tras una publicación que el club realizó en sus redes sociales para homenajear a la Selección luego del Mundial 2026. La imagen elegida mostraba la formación titular de un partido frente a Jordania, en el que Giovani Lo Celso, surgido de las inferiores de Rosario Central, había sido titular.

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Quirno cuestionó ese posteo y sostuvo que el club había dejado afuera de manera deliberada a Lionel Messi y Lionel Scaloni por su identificación con Newell's Old Boys. Además, calificó esa decisión como un acto "odioso" y también definió como "infame" un título conseguido por la institución rosarina a fines de 2025.

Pese a que distintos usuarios le explicaron que la fotografía correspondía a un partido específico y que el objetivo era destacar a Lo Celso, el canciller mantuvo su postura y calificó esa explicación como "inexcusable".

La respuesta de Rosario Central

En la carta documento, Rosario Central rechazó las afirmaciones del funcionario y aseguró que "no se sacó a nadie" de la imagen. Explicó que la fotografía muestra a los once futbolistas titulares de aquel encuentro y que la intención fue reconocer a un jugador formado en el club, tal como hicieron otras instituciones con futbolistas surgidos de sus propias inferiores.

La dirigencia sostuvo que las expresiones de Quirno dañan el prestigio de la institución y atribuyen de manera falsa una intención discriminatoria hacia Messi y Scaloni. También consideró que utilizar calificativos como "odioso" e "infame" busca generar rechazo y violencia contra el club y sus simpatizantes.

Además, recordó que, por su condición de canciller, Quirno tiene una responsabilidad mayor al expresarse públicamente. En ese sentido, citó jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para sostener que los funcionarios deben actuar con especial cuidado por el alcance que tienen sus declaraciones.

El ultimátum al canciller

Rosario Central invocó el derecho de respuesta previsto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos e intimó al canciller a publicar una aclaración y una rectificación en la misma red social donde realizó las críticas.

El club advirtió que, si el funcionario no responde dentro de las 48 horas posteriores a la notificación, iniciará acciones judiciales para reclamar una indemnización por los daños ocasionados a la imagen de la institución.

La comisión directiva también adelantó que, en caso de obtener un resarcimiento económico, donará la totalidad del dinero a las divisiones inferiores de los clubes rosarinos, a través de la Asociación Rosarina de Fútbol.

LB/MSS