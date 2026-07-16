Tras la pregunta de PERFIL que incomodó al Gobierno, la Cancillería se vio obligada a responder por el buque inglés

El canciller Pablo Quirno se vio forzado a emitir un comunicado de "enérgico repudio" ante la diplomacia británica. La Cancillería que conduce emitió este miércoles por la tardenoche un comunicado en el que confirma la presentación de una nota formal de protesta, fechada el 13 de julio, por el ingreso del buque de guerra británico HMS Medway en aguas jurisdiccionales argentinas sin la notificación previa correspondiente.

El texto oficial llegó tarde. Más de diez días después de producido el episodio (el buque partió el 4 de julio de las Islas Malvinas) y horas después de que Argentina e Inglaterra se cruzaran en la semifinal que marcó la agenda mundialista de la jornada.

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La pregunta de PERFIL

El comunicado no fue espontáneo. Llegó después de que PERFIL le preguntara directamente al vocero presidencial Adrián Ravier por el HMS Medway en la conferencia de prensa del martes. Ravier no tuvo precisiones. "El canciller se va a pronunciar en breve", sostuvo, sin dar mayores detalles sobre en qué instancia se encontraba el reclamo y sobre si había sido presentada una nota formal de protesta ante la diplomacia británica.

En la misma conferencia de este martes, el vocero también relativizó las expresiones de admiración del presidente Javier Milei hacia Margaret Thatcher, sosteniendo que sus frases "fueron sacadas de contexto". En la escueta respuesta que Ravier brindó ante PERFIL sostuvo que Milei admira a Thatcher por el plan económico que aplicó décadas atrás.

La pregunta de este medio incomodó al punto tal que el equipo de comunicación oficial produjo un video en tono humorístico, difundido en redes sociales de la Vocería Presidencial, con la intención de deslegitimar el planteo periodístico.

La vaguedad de Ravier terminó teniendo respuesta recién este miércoles por la tarde-noche, con el comunicado formal de Cancillería.

La explotación de recursos en Malvinas

También este miércoles 15 de julio, y sin que trascendiera vinculación alguna con el episodio del Medway, el Boletín Oficial (BO) publicó el Decreto 590/26, que instruye a la Secretaría de Energía a convocar a un Concurso Público Internacional para adjudicar un permiso de exploración de hidrocarburos en el área CAN_200, dentro del ámbito "costa afuera nacional" (off shore).

El decreto se dictó sobre la base de una manifestación de interés presentada por Challenger Energy Group PLC, compañía de origen británico. La coincidencia de fechas (protesta diplomática y convocatoria a una petrolera del Reino Unido el mismo día) no pasó inadvertida y generó ruidos pese a quedar solapada en la agenda mundialista.

PV/fl