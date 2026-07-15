El Gobierno abre una nueva frontera petrolera: licitará un área offshore de 5.000 kilómetros cuadrados

El Gobierno nacional puso en marcha una nueva licitación internacional para buscar petróleo y gas en el Mar Argentino. La decisión comprende una superficie cercana a los 5.000 kilómetros cuadrados de la Cuenca Argentina Norte y apunta a sumar inversiones privadas para determinar el potencial hidrocarburífero de una zona todavía poco explorada.

La medida fue oficializada este miércoles mediante el Decreto 590/2026, que instruyó a la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía, a convocar un Concurso Público Internacional para adjudicar un permiso de exploración sobre el área denominada CAN_200.

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El proceso no implica que exista actualmente un yacimiento comprobado ni que la producción vaya a comenzar en el corto plazo. La primera etapa consistirá en reunir información geológica, realizar estudios sísmicos y eventualmente perforar pozos exploratorios para comprobar si existen recursos que puedan explotarse comercialmente.

La decisión fue destacada por Juan José Carbajales, titular de la consultora energética Paspartú, quien puso el foco en la trascendencia que puede tener la apertura de una nueva zona exploratoria para el futuro energético del país.

Una iniciativa que comenzó por el interés de una empresa inglesa

El llamado se originó en una manifestación de interés presentada el 14 de febrero de 2025 por Challenger Energy Group PLC. La empresa solicitó un permiso para estudiar un bloque offshore bajo jurisdicción nacional y aportó una delimitación preliminar del área, aspectos generales del proyecto y antecedentes técnicos de la compañía y de sus profesionales.

La decisión también fue resaltada por Carbajales en su hilo de X, donde analizó la medida oficial.

A partir de ese planteo, el Gobierno decidió no realizar una adjudicación directa, sino abrir un concurso internacional en el que podrán presentarse otras compañías con capacidad técnica y financiera.

La Ley de Hidrocarburos permite que una empresa formule una iniciativa sobre un área no incluida previamente en una licitación. Sin embargo, la existencia de esa manifestación de interés no le garantiza automáticamente la adjudicación: la selección deberá realizarse mediante un proceso competitivo y con las condiciones que establezca el pliego.

La Secretaría de Energía tendrá a su cargo la elaboración de ese documento, la definición de las exigencias técnicas y económicas y la evaluación de las ofertas. También podrá adjudicar el permiso de exploración y, si se produce un descubrimiento comercial, otorgar posteriormente la concesión de explotación.

Qué se busca en la Cuenca Argentina Norte

La CAN_200 está ubicada en el ámbito costa afuera de la Cuenca Argentina Norte, dentro de la Plataforma Continental Argentina. Su superficie ronda los 5.000 kilómetros cuadrados y se encuentra bajo jurisdicción del Estado nacional.

La exploración offshore busca identificar acumulaciones de petróleo o gas debajo del lecho marino. Para ello, las compañías suelen comenzar con estudios geológicos y sísmicos que permiten obtener imágenes del subsuelo y detectar estructuras con potencial hidrocarburífero.

Si esa información resulta favorable, el paso siguiente puede ser la perforación de uno o más pozos exploratorios. Recién entonces es posible determinar si existen recursos, cuál es su volumen y si su explotación resulta técnica y económicamente viable.

Se trata de un proceso que demanda grandes inversiones, tecnología especializada y plazos prolongados. A diferencia de un área productiva, una zona de frontera exploratoria presenta un nivel de riesgo más elevado: puede derivar en un descubrimiento relevante, pero también concluir sin resultados comerciales.

El decreto sostiene que las actividades costa afuera son necesarias para ampliar el conocimiento sobre las cuencas marinas e incrementar la producción nacional de hidrocarburos. El objetivo declarado es atraer empresas capaces de aportar capital, tecnología, equipos y experiencia internacional.

La empresa que gane la licitación recibirá inicialmente un permiso para explorar el área. Ese derecho no equivale a una autorización inmediata para extraer petróleo o gas de manera comercial.

La etapa exploratoria puede extenderse durante varios años y requiere el cumplimiento de compromisos mínimos de inversión. De acuerdo con la legislación vigente, los plazos podrían alcanzar inicialmente ocho años y ampliarse hasta trece, dependiendo de las condiciones establecidas y de las prórrogas que correspondan.

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Si la compañía realiza un descubrimiento comercial, podrá solicitar una concesión de explotación. En ese escenario deberá presentar un plan de desarrollo, detallar las inversiones necesarias y demostrar que el proyecto resulta viable.

La futura producción estará alcanzada por el pago de regalías. El Decreto 590/2026 delegó en la Secretaría de Energía la definición de la fórmula que deberá incorporarse al pliego licitatorio.

Las regalías representan un porcentaje del valor de los hidrocarburos extraídos y constituyen uno de los principales ingresos públicos asociados a la explotación de petróleo y gas. A eso podrían sumarse impuestos nacionales, derechos vinculados al permiso y otros compromisos económicos incluidos en la licitación.

Arbitraje internacional para atraer inversiones

Otro punto relevante de la norma es la posibilidad de incluir cláusulas de prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales internacionales. El Gobierno busca brindar mayor previsibilidad jurídica a inversiones que pueden demandar miles de millones de dólares y desarrollarse durante varias décadas.

El decreto aclara, sin embargo, que la aceptación del arbitraje no implica una renuncia general a la inmunidad soberana de la Argentina.

Quedarán protegidas ante eventuales medidas de ejecución las reservas del Banco Central, los bienes de dominio público, los activos destinados a servicios públicos esenciales, las sedes diplomáticas, el patrimonio cultural y los bienes de carácter militar, entre otros activos estatales.

La licitación se inscribe en la estrategia oficial de ampliar la frontera de producción de hidrocarburos. Mientras Vaca Muerta concentra actualmente la mayor parte de las inversiones petroleras y gasíferas, el offshore aparece como una alternativa de largo plazo para diversificar las fuentes de oferta.

El desarrollo de una cuenca marina podría tener impacto en la producción, las exportaciones, el ingreso de divisas y la actividad de proveedores especializados. También requeriría inversiones en infraestructura portuaria, logística, servicios navales, transporte y procesamiento.

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