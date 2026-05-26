Quirno apoyó la candidatura de Rafael Grossi a Secretario General y solicitó una reforma de la ONU: "Necesita una brújula moral"

El canciller Pablo Quirno participó en el Debate Abierto del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) que se celebra en Nueva York. El funcionario exigió cambios, afirmando que el organismo “necesita una brújula moral”, y respaldó “la candidatura a la Secretaría General de Rafael Grossi”.

En su cuenta oficial de X, hizo un resumen de su intervención. El posteo comienza expresando: “Llevamos una posición clara: la organización necesita recuperar propósito, capacidad de reacción y una brújula moral que vuelva a poner a la vida, la libertad y la propiedad en el centro de la convivencia internacional”.

El post-Tedeum: Javier Milei no confronta, el rol de Quirno y los ataques de la tropa digital

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

A continuación, afirma que “las estructuras que se desconectan de la realidad caminan hacia la irrelevancia, por eso el mundo ya no tiene tiempo para burocracias eternas ni agendas alejadas de las prioridades de los Estados”.

Tras esa fuerte crítica, redobló la apuesta: “Reafirmamos también la necesidad de reformar el Consejo de Seguridad y respaldamos la candidatura a la Secretaría General de Rafael Grossi, cuya solvencia técnica y vocación de resultados representan exactamente el liderazgo que este tiempo exige”.

La ONU aprobó una resolución histórica sobre cambio climático y la Argentina se abstuvo

En su discurso completo ante el Consejo, cuyo video compartió junto al posteo, el funcionario también advirtió que “las instituciones no se reforman por inercia. Se transforman cuando los Estados tienen la voluntad de expresar con claridad lo que durante demasiado tiempo se ha evitado decir”.

Grossi actualmente dirige el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y su candidatura fue presentada de manera formal por Argentina.

La agenda bilateral de Quirno en Nueva York

Pablo Quirno, jefe de la cartera de Relaciones Exteriores de Argentina, se reunió en Nueva York con el canciller de Indonesia, Sugiono; el viceprimer ministro y canciller de República Checa, Petr Macinka; la canciller de Liberia, Sara Beysolow Nyanti; el canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez; y el canciller de Bahréin, Abdullatif bin Rashid Al Zayani.

El funcionario también celebró un encuentro con el Ministro de Relaciones Exteriores de la República Popular China, Wang Yi, “para darle continuidad a la conversación que mantuvimos en febrero pasado en Múnich. Conversamos sobre los desafíos que enfrenta el sistema multilateral y sobre la necesidad de que las Naciones Unidas recuperen capacidad de acción, foco y relevancia en un escenario internacional que exige respuestas concretas y liderazgo”.

Y agregó: “También repasamos el estado de la agenda bilateral e intercambiamos perspectivas sobre la próxima elección del Secretario General”.

HM/DCQ