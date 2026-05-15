El acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur logró media sanción en el Senado y Patricia Bullrich lo celebró

Este jueves 14 de mayo el Senado argentino aprobó por unanimidad el proyecto que avala el acuerdo de libre comercio entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y Singapur, hecho que fue celebrado por la legisladora Patricia Bullrich en sus redes sociales.

El senador Pablo Cervi escribió en su cuenta de X: "Desde el Senado dimos media sanción al acuerdo de libre comercio entre el MERCOSUR y Singapur, el primero con un país del sudeste asiático. El acuerdo permitirá que prácticamente la totalidad de las exportaciones argentinas ingresen con arancel 0% a una de las economías más desarrolladas del mundo. Más comercio, más inversiones y más crecimiento para la Argentina".

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En su página oficial, el Mercosur aclara que este acuerdo “abre una vía de acceso estratégica a la región del Asia-Pacífico, al tiempo que consolida a Singapur como un socio clave”. Y añade que “implica disciplinas modernas en materia de comercio de bienes y servicios, inversiones, compras públicas, propiedad intelectual, comercio electrónico y micro, pequeñas y medianas empresas”.

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Además, explica que traerá beneficios como contribuir “al aumento del comercio, a una mayor previsibilidad regulatoria y a la creación de condiciones favorables para atraer inversiones”.

En su cuenta oficial de X, el canciller Pablo Quirno escribió: “La Argentina dio otro paso en su apertura al mundo. El Senado dio media sanción al acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur, el primero con un país del sudeste asiático".

Para luego especificar: "El 100% de las exportaciones argentinas ingresarán con 0% de arancel en una economía con un PBI per cápita superior a los U$S 90.000. Más comercio es más inversión y crecimiento. ¡La Argentina será próspera!”.

Por su parte, la legisladora libertaria Patricia Bullrich retuiteó el texto de Quirno y agregó: “Otro acuerdo de Libre Comercio aprobado en el Senado. MERCOSUR–Singapur: más inversiones y trabajo para que la Argentina siga creciendo”

El senador peronista Jorge Capitanich también celebró la medida: "Acompañamos el acuerdo Mercosur–Singapur porque creemos en la integración comercial de la Argentina con el mundo. Singapur no es solamente un socio comercial, es un hub estratégico para el comercio con Asia y una puerta de entrada a mercados del futuro".

Y agregó: "No se puede hablar de inserción inteligente en el mundo sin instituciones sólidas y capacidades estatales eficientes. La apertura comercial requiere fortalecer las capacidades del Estado y los organismos de control sanitarios, aduaneros y fitosanitarios".

Cuando oficializó Javier Milei el acuerdo interino de Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea

El pasado 26 de febrero, el Gobierno de Javier Milei oficializó la promulgación de la Ley 27.800 por la cual el Congreso aprobó el Acuerdo Interino de Comercio realizado entre la Unión Europea y el Mercosur.

La ley se había sancionado en la sesión de ese mismo día, con las firmas de Bartolomé Esteban Abdala, Martín Alexis Menem, Agustín Wenceslao Giustinian y Adrián Francisco Pagán.

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El pacto había sido suscripto el pasado 17 de enero en Asunción, Paraguay, entre los países que forman parte del Mercosur —Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— y la Unión Europea.

HM/DCQ